Кремний алқабы үй роботтарына дайын ба? Hello Robot жаңа кезеңде

·65·Технология
Кремний алқабы үй роботтарына дайын ба? Hello Robot жаңа кезеңде

Калифорнияның Мартинес қаласында орналасқан Hello Robot стартапы өзінің үй көмекшісі Stretch роботының төртінші буынын таныстырды. Кремний алқабындағы көптеген бәсекелестерінен айырмашылығы, компания күрделі андроидтар емес, нақты үйлерде практикалық көмек көрсете алатын шағын құрылғылар жасауға назар аударуда. Stretch телескопиялық қол, сенсорлы бас және дөңгелекті платформамен жабдықталған, зертханадан тыс жұмыс істеуге арналған. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .

Компанияны 2017 жылы Google-дің бұрынғы робототехника директоры Аарон Эдсингер және Джорджия технологиялық институтының профессоры Чарли Кемп негіздеген. Hello Robot жасанды интеллект саласындағы соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, роботтарды оқыту үшін қажетті нақты деректерді жинауды мақсат етеді. Bullhound Capital есебіне сәйкес, робототехникадағы негізгі артықшылық тек зияткерлік меншікте емес, сонымен қатар шынайы өмірде жиналған жұмыс сағаттарында.

Stretch роботының мүмкіндіктерін іс жүзінде сынап жатқандардың бірі – инвестор Кит Платт. 2021 жылы сал ауруына шалдыққан Платт роботты iPhone смартфонындағы дауыстық қосымша арқылы басқарады. Оның көмегімен ол ақуызды коктейль іше, көзілдірігін киюі немесе тістерін жуа алады. Бұрын мұндай қарапайым жұмыстар екі сағат уақыт алса, қазір роботтың көмегімен бірнеше минутта орындалады.

Hello Robot командасында арнайы терапевтер де жұмыс істейді, олар құрылғыны мүмкіндігі шектеулі адамдардың қажеттіліктеріне бейімдеуде. Платттың айтуынша, басқаларға тәуелді болмау және тәуелсіздікке қол жеткізу науқас үшін ғана емес, оған күтім жасайтын жақындары үшін де рухани тұрғыдан өте маңызды. Қазіргі уақытта Stretch зертхана терезелерінің артынан шығып, нақты үйлерде адамдарға қызмет ете бастаған аз жобалардың бірі болып табылады.

Hello RobotStretchРобототехникаЖасанды ИнтеллектiPhone
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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