Сан-Францискода ұры Waymo роботаксиін пайдаланып қылмыс жасады
Сан-Францискода биыл қаңтар айында ерекше ұрлық оқиғасы болды: белгісіз тұлға йога киімдерін ұрлау үшін Waymo жүргізушісіз көлігін пайдаланды. Полиция әзірге қылмыскерді ұстай алмады, бұл роботаксилердің бақылау мүмкіндіктері туралы пікірлерге күмән келтіруде. Бұл туралы Techcrunch.com хабар лайды.
San Francisco Chronicle басылымының хабарлауынша, бұл жағдай Waymo компаниясының өз көліктері түсірген бейнежазбаларды қалай басқаратынын ашты. Компания сапар кезінде суреттерді сақтаса да, деректердің қанша уақыт сақталатыны белгісіз күйінде қалды. Сәуір айында тінтуге ордер берілген кезде, қажетті кадрлар жүйеден өшірілген еді.
Ең қызығы, полиция сыртқы камералар арқылы да ұрыны анықтай алмады. Мұның себебі ретінде құпиялылық саясатына байланысты бейнедегі беттер мен детальдардың бұлыңғырланғаны (blur) көрсетілді. Сондай-ақ, Waymo аккаунтындағы деректер де тергеуге көмектеспеді.
Hot 8 Yoga студиясының қауіпсіздік камералары ұрының роботаксимен келгенін, киімдерді ұрлап, сол көлікке мініп кеткенін тіркеді. Алайда Waymo ұсынған пайдаланушы деректері құқық қорғау органдарына күдіктінің тұлғасын анықтауға көмектеспеді.
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