Cash App төлемдер үшін арнайы сиқырлы таяқша таныстырды
Cash App цифрлық әмияны бейсенбі күні жаңа гаджетті сатылымға шығарды. Бұл құрылғы әлеуметтік желілердегі трендтен шабыт алған, онда пайдаланушылар банк карталарын қолдан жасалған таяқшалардың ішіне салып, төлемдер жасайтын. Енді компания бұл процесті ресми түрде рәсімдеп, 25 долларлық арнайы NFC-таяқшаны таныстырды. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .
Жаңа құрылғы Cash App Card-пен байланысты және Visa жүйесінің контактісіз төлемдерін қолдайтын барлық терминалдарда жұмыс істейді. Таяқшаны іске қосу үшін оны қосымшаға қосу жеткілікті, шотта минималды қалдық болуы талап етілмейді. Гаджет арнайы сақинамен жабдықталған, оны сөмкеге немесе киімге іліп қоюға болады.
Компанияның айтуынша, бұл гаджет телефонды сөмкеден шығару ыңғайсыз болатын концерттерде немесе спорттық іс-шараларда өте қолайлы. Дегенмен, негізгі мақсат — төлем процесін одан әрі қызықты әрі әлеуметтік ету. Бұл әсіресе жас пайдаланушыларға, атап айтқанда, Z буынының өкілдеріне арналған және туған күндерде немесе мерекелік сатып алуларда ерекше атмосфера жасайды.
Қауіпсіздік мәселесіне де ерекше назар аударылған. Пайдаланушылар әрбір төлем туралы лездік хабарламалар алады және таяқшаны кез келген уақытта қосымша арқылы бұғаттай алады. Егер гаджет жоғалса, оны қашықтан өшіру мүмкіндігі бар. Block компаниясының аппараттық жасақтама бөлімінің басшысы Томас Темплтонның сөзінше, бұл төлемдерді көрінетін және әлеуметтік ету үшін бірегей мүмкіндік.
Cash App алдағы айларда осы түрдегі NFC-тегтер қатарын кеңейтуді және әртүрлі пішіндегі шектеулі серияларды шығаруды жоспарлап отыр. Еске сала кетейік, Block компаниясына тиесілі бұл финтех-платформа 2021 жылы жасөспірімдер үшін шоттарды, ал биыл 6 жастан 12 жасқа дейінгі балалар үшін ата-аналар бақылауындағы дебеттік карталарды іске қосқан еді.
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