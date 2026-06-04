360 км/сағ жылдамдықта интернет: Мәскеу-Санкт-Петербург бағыты LTE-мен қамтылады
Ресей темір жолдары (РЖД) Мәскеу мен Санкт-Петербургті байланыстыратын жаңа жоғары жылдамдықты магистраль (ВЖМ) бойымен үздіксіз LTE байланысын қамтамасыз етуді жоспарлап отыр. Бұл туралы компания бас директорының орынбасары Евгений Чаркин мәлімдеді. Жоба «Буро-1440» компаниясымен серіктестікте жүзеге асырылады және бүкіл бағыт бойынша заманауи байланыс стандарттары енгізіледі. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Қазіргі уақытта Ресей темір жолдарында мобильді желінің қамтылуы 30 пайыздан аспайды. Сондықтан, жаңа магистраль үшін сапа жағынан мүлдем жаңа телекоммуникациялық инфрақұрылым құру қажет. Бұл жолаушыларға пойыз қозғалып тұрған кезде де жоғары жылдамдықты интернетті пайдалану мүмкіндігін береді.
Ресейдегі алғашқы жоғары жылдамдықты темір жол магистралінің ұзындығы шамамен 700 шақырымды құрайды және ол алты аймақты кесіп өтеді. Көлік министрлігінің деректеріне сәйкес, пойыздар 400 км/сағ жылдамдыққа дейін жете алады, ал негізгі крейсерлік жылдамдық 360 км/сағ құрайды.
Болжамдарға сәйкес, 2030 жылға қарай екі қала арасындағы жолаушы ағыны жылына 23 миллион адамға жетуі мүмкін. Үкіметтің өкіміне сәйкес, магистральді жобалау және салу жұмыстары 2024–2028 жылдарға жоспарланған, ал оны 2028 жылы пайдалануға беру күтілуде.
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