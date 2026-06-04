Meta Бақылау кеңесі: аккаунттарды бұғаттау жүйесі мөлдір емес
Meta компаниясының тәуелсіз Бақылау кеңесі (Oversight Board) бейсенбі күні жариялаған есебінде Facebook және Instagram платформаларында пайдаланушы аккаунттарын бұғаттау процесі әділетсіз әрі түсініксіз екенін сынады. Кеңестің қорытындысы бойынша, Meta пайдаланушыларға ереже бұзушылықтар туралы жеткілікті ақпарат бермейді және апелляция процесіндегі клиенттерді қолдау жүйесі іс жүзінде жұмыс істемейді. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .
Тексеру журналиске қатысты зорлық-зомбылық қаупімен байланысты оқиғадан кейін басталған еді. Кеңес осы нақты жағдайда аккаунтты толық жою шешімін мақұлдағанымен, жалпы жүйеде "жүйелі адам құқықтары мәселелері" бар екенін анықтады. Атап айтқанда, қарапайым ескертулер мен аккаунтты толық жоюға әкелетін "өте ауыр" ереже бұзушылықтар арасындағы айырмашылық нақты құжатталмаған.
Сондай-ақ, Бақылау кеңесі Meta Verified қызметі үшін ақы төлейтін пайдаланушылардың да аккаунт бұғатталған кезде тиісті көмек ала алмайтынын атап өтті. Ал бұл ақылы жазылым тәулік бойы қолдау қызметін уәде етеді. Автоматтандырылған модерация жүйелері қате жібергенде, пайдаланушылардың жеке немесе бизнес профильдерін қалпына келтіру үшін компаниямен байланыса алмауы елеулі мәселе ретінде көрсетілді.
Есепте келтірілгендей, кәсіпкерлер мен қоғам қайраткерлерін қоса алғанда, көптеген пайдаланушылар негізсіз айыптаулар салдарынан өз аккаунттарынан айырылуда. Кейбір жағдайларда балаларға қатысты зорлық-зомбылық (CSE) сияқты ауыр айыптаулар автоматты жүйелер арқылы қате тағылуы салдарынан кінәсіз адамдар зардап шегуде. Кеңес Meta компаниясын бұл процестерді мейлінше мөлдір етуге және пайдаланушыларға нақты көмек көрсетуге шақырды.
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