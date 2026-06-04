Meta контент жасаушылар үшін жаңа жасанды интеллект көмекшісін таныстырды
Meta компаниясы Facebook платформасында контент жасаушыларға арналған жаңа жасанды интеллект көмекшісін іске қосқанын жариялады. Бұл құрал авторлардың контент стиліне, тиімділік көрсеткіштеріне және мақсаттарына сүйене отырып, жеке ұсыныстар береді. Енді пайдаланушылар күрделі графиктер мен кестелерді талдаудың орнына, ЖИ көмекшісінен «Постты қашан жариялау керек?» немесе «Пікірлерде адамдар не деп жазып жатыр?» сияқты сұрақтарға жылдам жауап ала алады. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .
Жаңа көмекші чат-бот түрінде болғандықтан, авторлар қосымша сұрақтар қойып, аудиторияның уақыт өте келе қалай өзгергені сияқты тақырыптарды тереңірек зерттей алады. Жүйе тек аналитикалық деректерді ұсынып қана қоймай, трендтегі тақырыптар мен музыканы пайдалана отырып, жаңа контент идеяларын ойлап табуға да көмектеседі. Қазіргі уақытта бұл функция АҚШ, Канада және Үндістандағы шығармашылық тұлғалар үшін қолжетімді, ал болашақта басқа елдерде де енгізу жоспарлануда.
Бұл қадам арқылы Meta өз пайдаланушыларын TikTok және YouTube сияқты бәсекелестерге бермеуді көздейді. Сондай-ақ, қолданба ішіндегі ЖИ көмекшісі авторлардың ChatGPT сияқты үшінші тарап құралдарына деген қажеттілігін азайтып, оларды Meta экожүйесінде көбірек уақыт өткізуге ынталандырады. Бұл платформадағы белсенділікті және пайдаланушылардың тартылу деңгейін арттыруға қызмет етеді.
Бұдан бөлек, Meta Facebook Reels бейнелері үшін жасанды интеллект көмегімен аудару функциясына араб, индонезия, француз, тай және вьетнам тілдерін қосты. ЖИ-аударма жүйесі автордың дауыс ырғағын сақтай отырып, сөйлеуді басқа тілге аударады. Сондай-ақ, ерін қимылдарын аудармаға бейімдейтін lip-sync функциясы да бар. Компания деректеріне сәйкес, қазіргі уақытта апта сайын жарты миллиардтан астам пайдаланушы Facebook платформасында ЖИ арқылы аударылған бейнелерді тамашалауда.
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