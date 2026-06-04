QR-код және биометрия: Max мессенджерінде контактісіз төлем қызметі іске қосылады
Санкт-Петербург халықаралық экономикалық форумы (ПМЭФ) аясында жаңа төлем сервисін іске қосу туралы маңызды келісімге қол қойылды. Ұлттық төлем карталары жүйесі (ҰТКЖ) және Max мессенджері сатып алуларды контактісіз жүргізуге мүмкіндік беретін құрал жасауға келісті. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Жаңа қызмет мессенджер ішіндегі мини-қосымша түрінде жүзеге асырылады. Бұл пайдаланушыларға физикалық банк карталарынсыз немесе қолма-қол ақшасыз тауарлар мен қызметтер үшін төлеуге мүмкіндік береді. Транзакцияны жүргізу үшін қосымшада жеке QR-код жасап, оны кассада көрсету жеткілікті.
Барлық операциялар Жылдам төлемдер жүйесі (ЖТЖ) арқылы жүргізіледі және екі компанияның қауіпсіздік хаттамаларымен қорғалады. Қызметті пайдалану үшін қосымша пайдаланушының биометриясы арқылы растау талап етіледі.
ҰТКЖ бас директоры Дмитрий Дубининнің айтуынша, болашақта пайдаланушылар банк шоттарын байланыстырып, «бет әлпеті арқылы» төлем жасап, арнайы жеңілдіктерге ие бола алады. Max басшысы Фарит Хуснояровтың сөзінше, бұл ынтымақтастық ақша аударымдарын хабарлама жіберу сияқты оңай процесске айналдырады.
Бұған дейін VK және ҰТКЖ ынтымақтастығы аясында Max платформасында Жылдам төлемдер жүйесі сынақтан өткізілген болатын. Кейіннен бірқатар банк клиенттері ұлттық мессенджер арқылы бір-біріне ақша аудару мүмкіндігіне ие болды.
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