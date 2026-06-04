Пойыздарда жасанды серік арқылы жоғары жылдамдықты интернет енгізіледі

·32·Технология
Пойыздарда жасанды серік арқылы жоғары жылдамдықты интернет енгізіледі

Ресейдің «Бюро 1440» аэроғарыштық компаниясы мен Федералды жолаушылар тасымалдау компаниясы (ФЖК) алыс қашықтықтағы пойыздарда жасанды серік байланысын енгізу жоспарын бекітті. Жоба аясында шамамен 400 пойыз құрамын жоғары жылдамдықты интернетпен қамтамасыз ету көзделген. Бұл туралы Ixbt.com хабар лайды.

Бастапқы кезеңде «Бюро 1440» теміржол көлігі үшін арнайы әзірленген абоненттік терминалдарды сынақтан өткізеді. Одан кейін сервисті тәжірибе ретінде пайдалану басталады. Жобаның негізгі мақсаты — жолаушыларды бүкіл маршрут бойы, тіпті ұялы байланыс операторларының қамту аймағы жоқ жерлерде де тұрақты байланыспен қамтамасыз ету.

«Бюро 1440» бас директоры Алексей Шелобковтың айтуынша, бұл технология он миллиондаған жолаушыға бұрын интернет мүлдем болмаған жерлерде де үздіксіз желіге қосылу мүмкіндігін береді. ФЖК басшысы Дмитрий Пегов байланыстың тек жолаушылар үшін ғана емес, қызметкерлердің операциялық және техникалық міндеттерін орындауы үшін де қажет екенін қосты.

Бұған дейін «Бюро 1440» мен РЖД «Сапсан» және «Ласточка» жылдам пойыздарында жасанды серік байланысын енгізу бойынша «жол картасын» бекіткен болатын. Бұл жаңалық көлік саласындағы цифрлық трансформацияны жаңа деңгейге шығарады деп күтілуде.

ИнтернетЖасанды серікТехнологияПойызБюро 1440
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Дзен платформасы Cortex жасанды интеллект архитектурасына көшудеБүгін, 02:51Founders Fund технология әлемінің жұлдыздары қатысқан шоу бастадыБүгін, 00:29Airbnb басшысы Брайан Чески жаңа жасанды интеллект зертханасын ашудаБүгін, 23:00Anthropic IPO алдында: Даниэла Амодеи жасанды интеллектке қатысты күмәндерді жоққа шығардыБүгін, 22:55«Почта России» АҚШ-тан сәлемдемелерді жеткізуді қайта жандандырдыБүгін, 21:58
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
iPhone 18 Pro түстері белгілі болды: қою шие түсі басты трендке айналады