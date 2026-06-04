Пойыздарда жасанды серік арқылы жоғары жылдамдықты интернет енгізіледі
Ресейдің «Бюро 1440» аэроғарыштық компаниясы мен Федералды жолаушылар тасымалдау компаниясы (ФЖК) алыс қашықтықтағы пойыздарда жасанды серік байланысын енгізу жоспарын бекітті. Жоба аясында шамамен 400 пойыз құрамын жоғары жылдамдықты интернетпен қамтамасыз ету көзделген. Бұл туралы Ixbt.com хабар лайды.
Бастапқы кезеңде «Бюро 1440» теміржол көлігі үшін арнайы әзірленген абоненттік терминалдарды сынақтан өткізеді. Одан кейін сервисті тәжірибе ретінде пайдалану басталады. Жобаның негізгі мақсаты — жолаушыларды бүкіл маршрут бойы, тіпті ұялы байланыс операторларының қамту аймағы жоқ жерлерде де тұрақты байланыспен қамтамасыз ету.
«Бюро 1440» бас директоры Алексей Шелобковтың айтуынша, бұл технология он миллиондаған жолаушыға бұрын интернет мүлдем болмаған жерлерде де үздіксіз желіге қосылу мүмкіндігін береді. ФЖК басшысы Дмитрий Пегов байланыстың тек жолаушылар үшін ғана емес, қызметкерлердің операциялық және техникалық міндеттерін орындауы үшін де қажет екенін қосты.
Бұған дейін «Бюро 1440» мен РЖД «Сапсан» және «Ласточка» жылдам пойыздарында жасанды серік байланысын енгізу бойынша «жол картасын» бекіткен болатын. Бұл жаңалық көлік саласындағы цифрлық трансформацияны жаңа деңгейге шығарады деп күтілуде.
…