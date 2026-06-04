WWDC 2026: Siri жаңартуы және Apple Intelligence мүмкіндіктері

·101·Технология
WWDC 2026: Siri жаңартуы және Apple Intelligence мүмкіндіктері

Apple компаниясының жыл сайынғы Worldwide Developers Conference (WWDC 2026) конференциясы жақындаған сайын, технология әлемінде үлкен өзгерістер күтілуде. Іс-шара дүйсенбі күні Тынық мұхит уақытымен сағат 10:00-де басталып, Apple Developer қосымшасы, ресми сайт және YouTube арнасы арқылы тікелей эфирде көрсетіледі. Биылғы конференцияның басты назарында Siri дауыстық көмекшісінің түбегейлі жаңартылуы және Apple Intelligence жүйесінің кеңеюі тұр. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .

Ең күтілген жаңалықтардың бірі — Siri-дің жасанды интеллект (AI) негізіндегі ірі жаңартуы. Енді Siri контексті жақсырақ түсінетін, көп сатылы тапсырмаларды орындай алатын және қосымшалармен табиғырақ қарым-қатынас жасайтын көмекшіге айналады. Мәліметтерге сәйкес, жаңартылған Siri өз мүмкіндіктерін арттыру үшін Google Gemini технологиясын пайдаланады. Сондай-ақ, ChatGPT және Claude сияқты чат-боттармен бәсекелесе алатын жеке Siri қосымшасының таныстырылуы күтілуде.

Apple App Store дүкеніне AI-агенттерді интеграциялауды жоспарлап отыр. Бұл агенттер пайдаланушыларға орын брондау, құжаттарды өңдеу және ақылды үй құрылғыларын басқару сияқты күнделікті тапсырмаларды тапсыру мүмкіндігін береді. Камера қосымшасында жаңа "Visual Intelligence" бөлімі пайда болады. Бұл функция Google Image Search көмегімен объектілерді анықтау мүмкіндігін береді және ол Фото немесе Панорама сияқты жеке режим ретінде орналасады.

Photos қосымшасы да Apple Intelligence көмегімен айтарлықтай жақсарады. Пайдаланушылар жасанды интеллект көмегімен суреттердегі артық нәрселерді өшіріп, қарапайым мәтіндік командалар арқылы суреттерді өңдей алады. Image Playground қосымшасында суреттерді генерациялау сапасы артады және жаңа Genmoji функциясы пайдаланушының хат алмасуларына сәйкес арнайы эмодзилер ұсына бастайды.

Соңында, Wallet қосымшасында да пайдалы жаңалықтар күтілуде: шоттарды бөлу функциясы арқылы пайдаланушылар түбіртектің суретін түсіріп, шығындарды достары арасында оңай бөлісе алады. Сондай-ақ, пайдаланушылар өз қалаулары бойынша AI көмегімен бірегей тұсқағаздар жасау мүмкіндігіне ие болады.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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