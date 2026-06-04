Apple App Store арқылы 1,4 триллион долларлық сауда жүргізгенін хабарлады
Apple компаниясы келесі аптада өтетін Worldwide Developers Conference (WWDC) шарасы қарсаңында App Store экожүйесінің жылдық есебін жариялады. Технология алыбының мәліметінше, 2025 жылы App Store арқылы жүзеге асырылған жалпы есеп-айырысулар мен сауда көлемі 1,4 триллион доллардан асқан. Бұл көрсеткіш өткен жылғы 1,3 триллион долларлық нәтижеден айтарлықтай жоғары. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .
Компанияның атап өтуінше, осы орасан зор қаражаттың 90 пайызы Apple-ге ешқандай комиссия төленбеген транзакциялардан тұрады. Есепке сәйкес, 1,1 триллион доллар физикалық тауарлар мен қызметтер саудасына, ал 149 миллиард доллар цифрлық өнімдерге тиесілі. Цифрлық тауарлар саудасы өткен жылғы 131 миллиард доллардан асып түсті, дәл осы бағытта Apple бизнес көлемі мен түріне қарай 15 пайыздан 30 пайызға дейін комиссия алады.
Сондай-ақ, қосымшалар ішіндегі жарнамадан түскен табыс 2025 жылы 151 миллиард долларды құрады. App Store платформасын әлемнің 175 елінен апта сайын орта есеппен 850 миллион пайдаланушы қолданады. Apple ерекше атап өткендей, ең танымал 100 қосымшаның 40-ы жасанды интеллект (AI) мүмкіндіктеріне ие және олар басқа қосымшаларға қарағанда тезірек өсу көрсетуде.
Бұл есеп WWDC аясында күтілген ірі жаңалықтар, соның ішінде Siri жүйесінің жаңартылуы және операциялық жүйелерге AI технологияларының терең интеграциялануы үшін негіз қалайды. Аймақтық өсуге тоқталсақ, соңғы алты жыл ішінде App Store арқылы жүзеге асырылған сауда Қытайда екі есеге, ал АҚШ пен Еуропада үш еседен астамға артты.
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