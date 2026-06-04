Chieftec Computex көрмесінде 4 бейнекартаға арналған The Big One және Vista Max корпустарын таныстырды

·66·Технология
Chieftec Computex көрмесінде 4 бейнекартаға арналған The Big One және Vista Max корпустарын таныстырды

Computex 2026 көрмесінде Chieftec компаниясы екі жаңа корпусты таныстырды: ATX Tower форматындағы Vista Max (GX-30B-OP) және E-ATX Tower форматындағы The Big One (BA-30B-OP). Бірінші модель сәнді дизайнға және тиімді салқындату жүйесіне бағытталса, екіншісі жұмыс станциялары мен серверлік конфигурацияларға арналған. Бұл туралы Ixbt.com хабар лайды.

Vista Max моделі алдыңғы Vista нұсқасының үлкейтілген түрі болып табылады және ол төрт ARGB жарықтандырғышы бар 140 мм вентиляторлармен жабдықталған. Құрылғының ерекшелігі – онда екі синхрондалған қуат түймесі бар: біреуі алдыңғы панельде, екіншісі жоғарғы жағында орналасқан. Сондай-ақ, корпустың төменгі алдыңғы бөлігінде бұрышы өзгермелі қосымша вентилятор орнату мүмкіндігі қарастырылған.

The Big One корпусы кәсіби пайдаланушыларға арналып жасалған және ол E-ATX-ке дейінгі аналық тақталарды қолдайды. Онда бірнеше PCIe карталары үшін сегіз кеңейту ұясы бар, бұл бір уақытта төртке дейін бейнекарта орнатуға мүмкіндік береді. Корпус ішінде ауыр бейнекарталарды ұстап тұру үшін арнайы вертикаль тірек те орнатылған.

Екі жаңа модель де ұзындығы 420 мм-ге дейінгі заманауи бейнекарталарды сыйғыза алады. The Big One моделінің артқы жағында ауаны шығаратын қосымша вентилятор орнатылған, бірақ ол бейнекарта порттарын ішінара жабуы мүмкін. Өндіруші The Big One корпусының бағасы шамамен 150 еуро шамасында болатынын мәлімдеді.

ChieftecComputexБейнекартаКомпьютерТехнология
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

ChatGPT Ресейдегі танымалдық бойынша Claude және Gemini-ден озып кеттіБүгін, 05:00Helion термоядролық энергетика үшін 465 миллион доллар инвестиция тарттыБүгін, 04:29Дзен платформасы Cortex жасанды интеллект архитектурасына көшудеБүгін, 02:51Founders Fund технология әлемінің жұлдыздары қатысқан шоу бастадыБүгін, 00:29Airbnb басшысы Брайан Чески жаңа жасанды интеллект зертханасын ашудаБүгін, 23:00Anthropic IPO алдында: Даниэла Амодеи жасанды интеллектке қатысты күмәндерді жоққа шығардыБүгін, 22:55
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
iPhone 18 Pro түстері белгілі болды: қою шие түсі басты трендке айналады