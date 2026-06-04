Sber және T-Bank интеграциясы: Барлық шоттар енді бір қосымшада

·39·Технология
Sber және T-Bank интеграциясы: Барлық шоттар енді бір қосымшада

Sber командасы «SberBank Online» қосымшасының пайдаланушыларына басқа банктердегі шоттарын басқару мүмкіндігін ұсынды. Қазіргі кезеңде платформаға T-Bank қосылды. Sber өкілдерінің айтуынша, бұл жобаның іске қосылуы ашық банкинг технологиясын жаппай нарыққа шығарады. Бұл туралы Ixbt.com хабар лайды.

Енді екі банкте де шоты бар клиенттер оларды бірыңғай интерфейс арқылы көре алады, бұл ақша аударымдары мен қаржылық бақылауды айтарлықтай жеңілдетеді. Сбербанк басқарма төрағасының бірінші орынбасары Кирилл Царевтің сөзінше, ашық банкинг енді шектеулі шеңбердегі технология емес, жаппай клиенттік сценарийге айналып барады.

Қызметті белсендіру үшін қосымшадағы «Әмиян» бөлімінен «Басқа банк шотын қосу» тармағын таңдау қажет. Барлық операциялар тек клиенттің келісімімен жүзеге асырылады. Қауіпсіздік банктер арасында қорғалған арналар арқылы тікелей деректер алмасу және арнайы криптографиялық стандарттарды қолдану арқылы қамтамасыз етіледі.

Интеграцияның бірінші кезеңінде тек дебеттік карталар мен ағымдағы шоттар қолжетімді. Болашақта бұл тізімді депозиттер, несиелер және инвестициялық өнімдермен кеңейту жоспарлануда. Сондай-ақ, платформаға басқа ірі қаржы ұйымдарының да қосылуы күтілуде.

SberT-BankФинтехҚосымшаБанкинг
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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