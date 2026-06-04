Oura Ring 5 шолуы: жұқа, жеңіл және жетілдірілген

·117·Технология
Oura Ring 5 шолуы: жұқа, жеңіл және жетілдірілген

Oura Ring 5 қорабын ашқанымда, алдымен оның қаншалықты кішкентай екеніне таң қалдым. Oura Ring 4 Ceramic моделін пайдаланушы ретінде, жаңа Ring 5-тің айтарлықтай ықшам әрі жеңіл екенін бірден байқадым. Oura компаниясы бұл құрылғыны әлемдегі ең кішкентай ақылды сақина деп сипаттайды және ол алдыңғы модельден 40 пайызға кіші. Сақинаның ені 7,90 мм-ден 6,09 мм-ге дейін, ал қалыңдығы 2,88 мм-ден 2,28 мм-ге дейін азайған. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .

Салмақтағы өзгерістер де қуантады: Ring 5 өлшеміне қарай 2 граммнан 2,69 граммға дейін салмақ тартса, Ring 4 3,3 граммнан 5,2 граммға дейін болған. Бұл өзгерістер жайлылықты арттырып қана қоймай, құрылғыны эстетикалық тұрғыдан кәдімгі зергерлік бұйымға жақындатады. Енді ол саусақта "ақылды гаджет" сияқты көрінбейді, басқа сақиналармен үйлесім табады. Бұл ақылды сақиналардың көлемі үлкен деп шағымданған пайдаланушылар үшін таптырмас шешім.

Oura бұл жаңартуды пайдаланушылардың талаптары және RingConn мен Ultrahuman сияқты бәсекелестердің қысымы астында жүзеге асырды. Ring 5 саусақта дерлік сезілмейді, бұл оны түнде ұйқы мен денсаулық көрсеткіштерін бақылау үшін ыңғайлы етеді. Ақылды сағатпен ұйықтауға дағдыланбағандар үшін бұл ең қолайлы шешім. Құрылғының ықшамдылығы оның функционалдылығына теріс әсер еткен жоқ.

Батарея қуаты бойынша да өсу байқалды: Ring 5 бір рет қуаттау арқылы 6 күннен 9 күнге дейін қызмет етеді (алдыңғы модельде 5–8 күн болған). Бес күндік үздіксіз пайдаланудан кейін де менде 25 пайыз қуат сақталып қалды. Айта кету керек, жаңа модель қазірше 6-дан 13-ке дейінгі өлшемдерде ұсынылуда. Компания өндірістегі қиындықтарға байланысты ең танымал өлшемдерге назар аударғанын мәлімдеді.

Oura Ring 5Ақылды СақинаГаджетТехнологияДенсаулық
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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