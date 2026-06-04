ITER жобасы кестеден озып кетті: Әлемдегі ең ірі термоядролық реактор

·56·Технология
ITER жобасы кестеден озып кетті: Әлемдегі ең ірі термоядролық реактор

Халықаралық эксперименттік термоядролық реакторды (ITER) салу бекітілген кестеден алты айға озып келеді. Бұл туралы жоба жетекшісі Пьетро Барабаски хабарлады. Оның сөзінше, 2023 жылдан бастап жоба үстіндегі жұмыс қарқыны іс жүзінде екі есеге артқан. Бұл туралы Ixbt.com хабар таратады.

Егер бұрын бір секторлық модульді құрастыруға шамамен бір жарым жыл жұмсалса, қазір әр алты ай сайын осындай екі модульді құрастыру мүмкіндігі пайда болды. 2025 жылы атқарылған жұмыс көлемі 2023 жылға дейінгі кез келген жылмен салыстырғанда екі еседен астам болды.

Барабаски қол жеткізілген бұл нәтижені жоба үшін тарихи кезең деп атады және ITER идеясы алғашында профессор Велихов tarafından ұсынылғанын атап өтті. Бұл технология болашақта адамзатты шексіз әрі таза энергиямен қамтамасыз ететін «жасанды күн» қызметін атқарады деп күтілуде.

Бұған дейін ITER реакторының салмағы 330 тонна болатын магниті сәтті түрде -269 градус Цельсий жұмыс температурасына дейін суытылғаны хабарланған еді. Бұл жетістік термоядролық синтез процесін іске қосу жолындағы маңызды қадам болып саналады.

ITERТехнологияЭнергетикаФизикаИнновация
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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