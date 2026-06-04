Рэй Далио жасанды интеллект нарығында көпіршік пайда болып жатқаны туралы ескертті

·57·Технология
Рэй Далио жасанды интеллект нарығында көпіршік пайда болып жатқаны туралы ескертті

Bridgewater Associates хедж-қорының негізін қалаушы, миллиардер Рэй Далио жасанды интеллект (ЖИ) нарығының қарқынды өсуі инвестициялық көпіршіктің қалыптасып жатқанын білдіретінін және ол ерте ме, кеш пе жарылуы мүмкін екенін мәлімдеді. Bloomberg Television арнасына берген сұхбатында Далио барлық ірі технологиялық революциялар шамадан тыс инвестиция салу кезеңдерімен қатар жүретінін атап өтті. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Оның сөзінше, нарыққа қатысушылар күрделі таңдау алдында тұр: немесе нарықтағы үлесті иемдену үшін тым көп капитал жұмсау, немесе жеткілікті инвестиция салмай, бәсекелестерге мүмкіндікті жіберіп алу. Соңғы айларда қор нарығының негізгі драйверлерінің бірі ЖИ инфрақұрылымына бағытталған жартылай өткізгіш өндірушілері болды. Деректер орталықтары үшін жоғары өнімді чиптерге деген сұраныс котировкалардың рекордтық деңгейге жетуіне және сектордың қызып кетуі туралы дау-дамайға себеп болды.

NVIDIA бас атқарушы директоры Дженсен Хуанг инвесторлардың алаңдаушылығына жауап ретінде, ЖИ нарығына салынған инвестициялар "экстремалды деңгейде жоғары" табыс әкеліп жатқанын және қазіргі технологиялық цикл тұрақты екенін атап өткен болатын. Алайда, Далио іргелі тәуекелге назар аударуда: оның пікірінше, күтілетін нәтижелер нақты ақша ағындарына айнала бастағанда және нарық компаниялардың пайда табу әлеуетін қайта бағалауға мәжбүр болғанда көпіршік жарылады.

Миллиардердің атап өтуінше, ЖИ секторындағы қазіргі динамика технологиялық циклдердің әдеттегі сценарийін қайталауы мүмкін, яғни қарқынды өсу кезеңі технологияның нақты құнына қарамастан, ауыр түзетумен алмасады. Анықтама үшін, Рэй Далио 2025 жылы Bridgewater Associates басқаруынан толығымен шығып, өз үлесін сатып, директорлар кеңесінен кетті.

Рэй ДалиоЖасанды ИнтеллектNVIDIAИнвестицияBloomberg
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

ChatGPT Ресейдегі танымалдық бойынша Claude және Gemini-ден озып кеттіБүгін, 05:00Helion термоядролық энергетика үшін 465 миллион доллар инвестиция тарттыБүгін, 04:29Дзен платформасы Cortex жасанды интеллект архитектурасына көшудеБүгін, 02:51Founders Fund технология әлемінің жұлдыздары қатысқан шоу бастадыБүгін, 00:29Airbnb басшысы Брайан Чески жаңа жасанды интеллект зертханасын ашудаБүгін, 23:00Anthropic IPO алдында: Даниэла Амодеи жасанды интеллектке қатысты күмәндерді жоққа шығардыБүгін, 22:55
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
iPhone 18 Pro түстері белгілі болды: қою шие түсі басты трендке айналады