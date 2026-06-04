Рэй Далио жасанды интеллект нарығында көпіршік пайда болып жатқаны туралы ескертті
Bridgewater Associates хедж-қорының негізін қалаушы, миллиардер Рэй Далио жасанды интеллект (ЖИ) нарығының қарқынды өсуі инвестициялық көпіршіктің қалыптасып жатқанын білдіретінін және ол ерте ме, кеш пе жарылуы мүмкін екенін мәлімдеді. Bloomberg Television арнасына берген сұхбатында Далио барлық ірі технологиялық революциялар шамадан тыс инвестиция салу кезеңдерімен қатар жүретінін атап өтті. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Оның сөзінше, нарыққа қатысушылар күрделі таңдау алдында тұр: немесе нарықтағы үлесті иемдену үшін тым көп капитал жұмсау, немесе жеткілікті инвестиция салмай, бәсекелестерге мүмкіндікті жіберіп алу. Соңғы айларда қор нарығының негізгі драйверлерінің бірі ЖИ инфрақұрылымына бағытталған жартылай өткізгіш өндірушілері болды. Деректер орталықтары үшін жоғары өнімді чиптерге деген сұраныс котировкалардың рекордтық деңгейге жетуіне және сектордың қызып кетуі туралы дау-дамайға себеп болды.
NVIDIA бас атқарушы директоры Дженсен Хуанг инвесторлардың алаңдаушылығына жауап ретінде, ЖИ нарығына салынған инвестициялар "экстремалды деңгейде жоғары" табыс әкеліп жатқанын және қазіргі технологиялық цикл тұрақты екенін атап өткен болатын. Алайда, Далио іргелі тәуекелге назар аударуда: оның пікірінше, күтілетін нәтижелер нақты ақша ағындарына айнала бастағанда және нарық компаниялардың пайда табу әлеуетін қайта бағалауға мәжбүр болғанда көпіршік жарылады.
Миллиардердің атап өтуінше, ЖИ секторындағы қазіргі динамика технологиялық циклдердің әдеттегі сценарийін қайталауы мүмкін, яғни қарқынды өсу кезеңі технологияның нақты құнына қарамастан, ауыр түзетумен алмасады. Анықтама үшін, Рэй Далио 2025 жылы Bridgewater Associates басқаруынан толығымен шығып, өз үлесін сатып, директорлар кеңесінен кетті.
…