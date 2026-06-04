Сэм Альтман қолдайтын Helion стартапы 465 млн доллар инвестиция тартты
Сэм Альтман қолдайтын термоядролық синтез саласындағы Helion стартапы бейсенбі күні жаңа қаржыландыру кезеңінде 465 миллион доллар тартқанын жариялады. Осы инвестиция нәтижесінде компанияның жалпы құны 15,5 миллиард долларға жетті. Бұл қаражат Helion компаниясының алғашқы электр станциясы — Orion жобасын аяқтауға бағытталады. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .
Стартап Microsoft-пен жасалған шарт шарттарына сәйкес, 2028 жылға дейін желіге термоядролық энергия жеткізуді мақсат етіп отыр. G сериясындағы бұл инвестиция раундына Thrive Capital басшылық етті. Сондай-ақ, процесске Alta Park Capital, Anti Fund, BoxGroup және Lux Capital сияқты жаңа инвесторлармен қатар SoftBank Vision Fund 2 және Capricorn Technology Impact Funds сияқты қолданыстағы серіктестер де қатысты.
Helion компаниясының технологиялық тәсілі басқа бәсекелестерінен ерекшеленеді. Көптеген стартаптар жылуды электрге айналдыру үшін бу турбиналарын пайдалануды жоспарлап жатса, Helion электр энергиясын тікелей магниттерден алуды көздейді. Реактор ішіндегі плазма кеңейген кезде магнит өрістеріне қарсылық көрсетеді және бұл күш электромобильдердің рекуперативті тежеу жүйесі сияқты электр энергиясына айналады.
Термоядролық энергетика секторы соңғы айларда инвесторлардың назарында болып келеді. Focused Energy және Thea Energy сияқты компаниялар да жақында ірі инвестициялар тартты. Жасанды интеллектпен айналысатын технологиялық алыптар үшін термоядролық синтез дерлік шексіз және таза энергия көзі ретінде өте тартымды көрінеді, бұл болашақта триллиондаған долларлық энергия нарықтарын толығымен өзгертуі мүмкін.
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