Жалған DDR5 жадыны түпнұсқадан ажырату қиындап барады

·45·Технология
Жалған DDR5 жадыны түпнұсқадан ажырату қиындап барады

Қытайдың сауда алаңдарында G.Skill және V-Color брендтері астында шығарылған жалған DDR5 жедел жады модульдері жаппай пайда болды. Computex 2024 көрмесінде компания өкілдері бұл мәселенің нарыққа елеулі әсер етіп жатқанын және контрафактілік өнімдерді түпнұсқадан ажырату барған сайын күрделене түскенін мәлімдеді. Бұл туралы Ixbt.com хабар таратады.

Жаңа буын жалған модульдерінің негізгі ерекшелігі – олар G.Skill және V-Color шешімдеріне визуалды тұрғыдан дәлме-дәл ұқсас баспа платаларын пайдаланады. Сондай-ақ, алаяқтар радиаторларды және тіпті RGB жарықтандыру жүйелерін де жоғары дәлдікпен көшіруге қол жеткізген. Бұрын жалған жадыны пластик немесе шыны талшықты «жалған» чиптер арқылы оңай анықтауға болатын.

V-Color компаниясы Қытайда арзан бағамен сатылатын көшірмелер бойынша клиенттерден көптеген шағымдар түсіп жатқанын хабарлады. Қазірге дейін жалған модульдерде нақты қандай чиптер қолданылып жатқаны белгісіз, себебі түпнұсқа V-Color өнімдері тек SK hynix чиптерінде шығарылады. Компания талдау жүргізу үшін әлі жалған үлгілерді қолына алған жоқ.

G.Skill өкілдері де бұл мәселені растап, контрафактілік өнімдердің нарықта ұзақ жылдар бойы бар екенін атап өтті. Компания мамандары қымбат жедел жады сатып алуда алаяқтық құрбаны болмау үшін тек ресми серіктестерге және сенімді сатушыларға жүгінуді ұсынады.

DDR5G.SkillV-ColorТехнологияКомпьютер
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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