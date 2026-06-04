Bugatti алғаш рет теледидар таныстырды: оның ерекше дизайны бар
Bugatti гиперкарлар бренді Австрияның C SEED компаниясымен бірлесіп, N1 атаулы трансформацияланатын теледидарды таныстырды. Бұл жаңалық эксклюзивті люкс санатындағы аудиовизуалды шешім ретінде ұсынылып, виллалар, яхталар және элиталық жылжымайтын мүлік иелері үшін тапсырыс бойынша шығарылады. Бұл туралы Ixbt.com хабар лайды.
Құрылғының дизайны Bugatti Tourbillon гиперкарынан шабыт алып жасалған. Корпус авиациялық алюминий мен көміртекті талшықтан (карбон) жасалған, ал автомобиль әлеміне тән әйгілі C-Line сызығы тұрмыстық электроника саласына ауысты. Жан Бугатти ойлап тапқан бұл тегіс сызық гиперкарлар корпусын орап, салонды визуалды түрде бөліп тұрады.
Жиналған күйінде теледидар заманауи дизайнерлік мүсінді еске салады, бірақ түйме басылған соң 45 секунд ішінде толық ашылады. Сатып алушыларға 4K MicroLED панельдері негізіндегі 110, 137 және 165 дюймдік нұсқалар ұсынылады. Экран HDR10+ технологиясын қолдайды және 4000 нитке дейінгі жарықтықты қамтамасыз етеді.
Сондай-ақ, құрылғы 180 градусқа бұрыла алады және панельдер арасындағы жіктерді жасыратын арнайы технологиямен жабдықталған. Аудио жүйесі Wisdom Audio динамиктеріне негізделген, олар теледидар қосылғанда автоматты түрде шығады. Әрбір дана Bugatti автомобильдерінің түпнұсқа түстері, былғары қаптама және жеке жазулары бар тақтайшалар арқылы жекелендірілуі мүмкін.
Ресми баға әзірге жарияланған жоқ, бірақ C SEED компаниясының ұқсас стандартты модельдері шамамен 400 000 доллар тұрады. Bugatti бренді астындағы нұсқа одан да қымбат болады деп күтілуде.
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