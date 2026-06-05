TeamGroup қашықтан деректерді жою функциясы бар T-Create Expert P35SG SSD дискін таныстырды

·56·Технология
TeamGroup қашықтан деректерді жою функциясы бар T-Create Expert P35SG SSD дискін таныстырды

Computex 2026 көрмесінде TeamGroup компаниясы деректерді сымсыз өздігінен жою функциясы бар бірегей T-Create Expert P35SG сыртқы SSD дискін таныстырды. Құрылғының басты ерекшелігі – пайдаланушы бір мәтіндік хабарлама жіберу арқылы барлық деректерді толығымен өшіре алады. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.

Бұл жинақтауыш 4G LTE желісіне қосылған, сондықтан SSD Wi-Fi желісіне немесе компьютерге қосылмаған кезде де жою командасын қабылдай алады. Сигнал қабылданғаннан кейін екі кезеңді жою процесі басталады: терең деңгейдегі логикалық тазалау (deep-level logical wipe) және аппараттық бөліктің жоғары кернеумен физикалық түрде бұзылуы. Бұл деректерді қалпына келтіруді мүлдем мүмкін етпейді.

Қашықтан басқарылатын флагмандық нұсқадан бөлек, TeamGroup компаниясы T-Create Expert P35S моделін де таныстырды. Бұл модельде өздігінен жою функциясы құрылғы корпусындағы арнайы физикалық түймені басу арқылы іске қосылады.

TeamGroupSSDT-CreateТехнологияДеректер Қауіпсіздігі
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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