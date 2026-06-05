Wildberries тапсырыс беру пункттерінде саяхат турларын сата бастады

·64·Технология
Wildberries тапсырыс беру пункттерінде саяхат турларын сата бастады

Wildberries өз тапсырыстарды тарату пункттерінде (ПВЗ) саяхат турларын брондау бойынша пилоттық жобаны іске қосты. Енді клиенттер саяхаттарды тек онлайн түрде ғана емес, маманмен тікелей қарым-қатынас жасай отырып рәсімдей алады. Бұл туралы Ixbt.com хабар таратады.

Бұл туралы Wildberries және Russ біріккен компаниясы (RWB) баспасөз қызметі хабарлады. Жоба аясында компания WB Travel сервисінің туристік кеңесшілерін тікелей тапсырыс тарату пункттеріне орналастыруды жоспарлап отыр.

WB Travel басшысы Тарас Демураның сөзінше, жаңа форматтағы қызмет көрсету алдымен Мәскеу қаласында сынақтан өтеді. Болашақта бұл тәжірибені басқа аймақтарға да кеңейту көзделген.

Бұған дейін компания WB Travel бренді астында жеке туристік агенттіктер ашылатынын жариялаған еді. Тапсырыс тарату пункттеріндегі кеңесшілер жобасы осы бағытпен параллель түрде дамытылады.

WildberriesWB TravelТуризмСаяхатРесей
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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