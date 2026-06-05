Meta жасанды интеллект үшін Tesla үлгісіндегі шатырлы деректер орталықтарын салуда
Жасанды интеллект жарысы күтпеген кезеңге қадам басты: Meta компаниясы деректер орталықтарын салуда Tesla және xAI тәжірибесін пайдалана отырып, арнайы шатырларды қолдана бастады. Cleanview негізін қалаушы Майкл Томас анықтаған деректерге сәйкес, компания Огайо штатының Нью-Олбани қаласында алты алып шатыр — «жылдам орналастыру құрылыстарын» тұрғызған. Бұл туралы Techcrunch.com хабар лайды.
Бұл стратегия құрылыс уақытын екі есе қысқартуға мүмкіндік береді. Марк Цукерберг былтырғы сұхбатында көп гигаватттық деректер орталықтарын ауа райына төзімді шатырларда орналастыру жоспарын айтқан болатын. Жер серіктік суреттер мен жергілікті рұқсатнамалар Meta-ның қысқа мерзімде әрқайсысы 125 000 шаршы фут болатын бес ірі нысанды салып бітіргенін растайды.
Бұл тәсіл Tesla компаниясының Model 3 өндірісін жеделдету үшін Фремонттағы зауыт аумағында шатырлар орнатқанын еске салады. Meta жобасын қуаттандыру үшін xAI сияқты модульдік газ турбиналары пайдаланылады. Осы шатырлардың ішіне миллиардтаған доллар тұратын жоғары өнімді чиптер орнатылады.
Қазіргі уақытта Meta өз жасанды интеллект модельдерін әзірлеушілерге ұсынуда қиындықтарға тап болуда. Wall Street Journal хабарлауынша, Muse Spark моделі дайын болғанымен, API жүйелерінде кідірістер байқалған. Компания деректер орталықтары үшін 145 миллиард долларға дейін қаражат жұмсауды жоспарлап отыр, ал шатырларды пайдалану шығындарды аздап үнемдеуге мүмкіндік береді.
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