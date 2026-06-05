Ресейлік операторлар кейбір қызметтерді VPN-сіз ашуды талқылап жатыр

·65·Технология
Ресейлік операторлар кейбір қызметтерді VPN-сіз ашуды талқылап жатыр

Ресейдің «Билайн» және T2 байланыс операторлары үкіметпен бірге ел заңнамасын бұзбайтын VPN-сервистер үшін шектеулерді жұмсарту мүмкіндіктерін қарастыруда. Бұл туралы «ВымпелКом» («Билайн» бренді) бас директоры Сергей Анохин мәлімдеді. Бұл туралы Ixbt.com хабар таратады.

Анохиннің сөзінше, сөз рұқсат етілген VPN-сервистердің ресми федералдық тізілімін жасау туралы емес, қазіргі уақытта Ресейде тек VPN арқылы жұмыс істейтін кейбір ресурстарға қол жеткізуді ашу механизмі туралы болып отыр. Олардың қатарында нейрожелілер мен ойын-сауық платформалары, соның ішінде нарықтан кеткен, бірақ заңды бұзбайтын қызметтер бар.

«Билайн» басшысы бұл модель бірнеше ведомствомен талқыланатынын және идеяның қолдау тапқанын атап өтті. Бұл функцияны жақын арада кейбір тарифтік жоспарларға енгізу жоспарлануда. Бұл ретте пайдаланушыдан жеке қосымша орнату немесе VPN-ді қолмен қосу талап етілмейді — жүйе тарифтің бір бөлігі ретінде автоматты түрде жұмыс істейді.

T2 операторы да осы бастама үстінде барлық ірі байланыс операторлары жұмыс істеп жатқанын растады. Компания абоненттер үшін шектеулердің салдарын барынша азайтуға мүдделі екенін білдірді. Қазіргі уақытта көптеген пайдаланушылар ChatGPT және басқа халықаралық технологиялық платформаларды пайдалануда қиындықтарға тап болуда.

VPNБилайнТехнологияРесейИнтернет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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