Startup Battlefield Аустралияға оралуда: Сиднейдегі жаңа мүмкіндіктер

·62·Технология
Startup Battlefield Аустралияға оралуда: Сиднейдегі жаңа мүмкіндіктер

2017 жылы қараша айында TechCrunch Startup Battlefield байқауын тұңғыш рет Аустралияға әкелген еді. Сол кезде Аустралия мен Жаңа Зеландиядан келген 15 стартап Сидней сахнасында инвесторлар мен қазылар алқасының алдында өз жобаларын таныстырды. Жылдар өткен соң, беделді шара аймаққа қайта оралуда. 19 тамызда Stripe компаниясымен серіктестікте ұйымдастырылатын Startup Battlefield Сиднейдегі стартап экожүйесі үшін ұмытылмас кеш сыйлайды. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .

Іріктелген 10 компания беделді инвесторлар мен әлемдік баспасөз алдында өз идеяларын қорғайды. Үздік үш команда Stripe қызметтері үшін 10 000 долларға дейін несие ұтады. Бас жеңімпаз қазан айында Сан-Францискода өтетін TechCrunch Disrupt аясындағы Startup Battlefield 200 байқауына тікелей жолдама алады. Бұл әлемдегі ең беделді стартап сахнасына өтінімсіз және қосымша іріктеусіз шығу деген сөз.

Алдыңғы шаралардың табысы осы платформаның маңыздылығын дәлелдейді. Мысалы, 2017 жылғы жеңімпаз HealthMatch платформасы осы жеңістен кейін 25 миллион доллардан астам инвестиция тартты және қазір бүкіл әлем бойынша 1 миллионнан астам науқасқа қызмет көрсетуде. Екінші орын алған FluroSat кейіннен Microsoft M12 қорынан инвестиция алып, Regrow Agriculture компаниясына айналды және жалпы есеппен 60 миллион доллардан астам қаражат жинады.

Жалпы алғанда, Аустралиядағы Battlefield түлектері 147 миллион доллардан астам инвестиция тартты. Оларды Y Combinator, Blackbird Ventures, Microsoft және Techstars сияқты алыптар қолдайды. Биылғы шара тек қатысушылар үшін ғана емес, бүкіл аймақтың негізін қалаушылары мен әзірлеушілері үшін әлемдік деңгейдегі жұмыстарды көрсетуге тамаша мүмкіндік болады.

TechCrunchStartup BattlefieldStripeАустралияСтартап
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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