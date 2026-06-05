Filtr: iPhone және Mac қосымшаларындағы жарнаманы толық бұғаттайтын жаңа құрал

·80·Технология
Filtr: iPhone және Mac қосымшаларындағы жарнаманы толық бұғаттайтын жаңа құрал

Жарнаманы бұғаттаушы құралдарды пайдалану ыңғайлылық үшін ғана емес, қауіпсіздік үшін де маңызды. Тіпті Федералды тергеу бюросы (ФТБ) онлайн қауіптерден қорғану үшін оларды ұсынады. Дегенмен, көптеген дәстүрлі бұғаттаушылар тек браузер ішінде жұмыс істейді және мобильді қосымшалардағы бақылаушы жарнамаларға қарсы дәрменсіз. iOS 26 және macOS 26 жүйелеріндегі жаңа мүмкіндіктердің арқасында, енді iPhone, iPad және Mac құрылғыларындағы барлық қосымшаларда жарнаманы бұғаттайтын Filtr құралы ұсынылды. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .

Filtr — танымал Wipr жарнама бұғаттаушысының жасаушысы Кайли Серена Кальдеролла әзірлеген жаңа жоба. Wipr тек Safari браузерінде жарнамалардың жүктелуіне жол бермесе, Filtr жүйе деңгейінде жұмыс істейді. Бұл оның тек браузерде ғана емес, сіз пайдаланатын дербес тарап қосымшаларының басым бөлігінде де жарнама мен бақылау кодтарын бұғаттайтынын білдіреді. Мұның үшін Apple бағдарламалық жасақтамадағы жаңа URL filters функциясы пайдаланылады.

Әзірлеушінің айтуынша, Filtr пайдаланушылардың жеке деректерін жинамайды және оларға қол жеткізу құқығын талап етпейді. Apple компаниясының URL filter технологиясы да құпиялылықты бірінші орынға қояды. Бұл жүйе құрылғыда сақталатын арнайы бұғаттау тізімі негізінде жұмыс істейді және күдікті домендерге сұраныс жіберілгенде, оларды желі деңгейінде тоқтатады. Бұл процесс Apple серверлері арқылы проксиланғандықтан, әзірлеуші кімнің қай сайтқа кіріп жатқанын көре алмайды.

Filtr қазіргі уақытта осы жаңа технологияны қолданатын алғашқы қосымшалардың бірі болып табылады. Кальдеролла бұл функцияны енгізу Apple құжаттамасында ақпараттың жеткіліксіздігіне байланысты өте күрделі болғанын атап өтті. Соған қарамастан, нәтиже күткеннен де жақсы болды: қосымшаларды ашқанда әдеттегі жарнама ағынының орнына бос орындар көрінеді. Қазіргі уақытта бұл қызмет Wipr қосымшасы ішінде жылдық 5 долларлық жазылым арқылы ұсынылуда.

AppleiPhoneMacFiltrЖарнама Бұғаттаушы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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