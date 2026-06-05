«Почта России» АҚШ-тан сәлемдемелерді жеткізуді қайта жандандырды

·75·Технология
«Почта России» АҚШ-тан сәлемдемелерді жеткізуді қайта жандандырды

«Почта России» 2022 жылдан бері алғаш рет АҚШ-тан Ресейге сәлемдемелер мен хаттарды жеткізуді қайта жолға қойды. Санкцияларға байланысты тоқтап қалған бұл бағыт қазір үшінші елдер арқылы транзит түрінде жүзеге асырылуда. Компанияның хабарлауынша, АҚШ-тан жіберілген алғашқы жөнелтім партиясы уже адресатқа жетті. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Логистика операторының түсіндіруінше, импорттың қалпына келуі бүкіл ел бойынша жеткізу географиясын кеңейтуге мүмкіндік береді. Бұрын мұндай жөнелтімдер ішінара экспресс-тасымалдаушылар арқылы жүзеге асырылған, бірақ олардың АҚШ-тағы қабылдау желісі шектеулі болды. Қазір қолданыстағы логистикалық схемалар негізінде тұрақты жеткізу қамтамасыз етілуде.

АҚШ бағыты клиенттер үшін әлі де маңызды: шектеулер енгізілгенге дейін бұл елден келетін пошта импортының көлемі айына 50 тоннадан асқан. Ресейлік пайдаланушылар негізінен техника, биологиялық белсенді қоспалар (ББҚ), киім-кешек және аяқ киім тапсырыс береді.

Дегенмен, жөнелтімдерді бақылау (трекинг) мәселесі сәл күрделенді. 2024 жылғы мамыр айының басынан бастап «Почта России» трекинг деректерін қысқартты. Қазір көптеген сәлемдемелер үшін тек «жіберілді» және «жеткізілді» соңғы мәртебелері көрсетіледі, бұл транзиттік процесті бақылауды қиындатады.

Почта РоссииАҚШЛогистикаИмпортСәлемдеме
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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«Почта России» АҚШ-тан сәлемдемелерді жеткізуді қайта жандандырды – Zamin.uz, 05.06.2026