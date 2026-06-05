StrictlyVC Лос-Анджелесте: қорғаныс технологиялары және ЖИ талқыланады
Биылғы 18 маусымда Эль-Сегундодағы The Aerospace Corporation кампусында кезекті StrictlyVC Los Angeles іс-шарасы өтеді. Бұл беделді форумда инвесторлар, стартап негізін қалаушылар және технологиялық көшбасшылар жиналып, венчурлық капитал, қорғаныс технологиялары және жасанды интеллект саласындағы ең маңызды өзгерістерді талқылайды. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .
Кешті Mach Industries негізін қалаушы Итан Торнтон ашады. Оның «Қорғаныс технологияларының жаңа дәуірі» деп аталатын баяндамасы автономия, өндіріс және ұлттық қауіпсіздік саласындағы жетістіктердің қорғаныс секторын қалай өзгертіп жатқанына арналған. Торнтон қысқа мерзім ішінде күрделі технологиялық компанияны құру тәжірибесімен бөліседі.
Іс-шараның тағы бір маңызды бөлігі Founders Fund өкілі Делиан Аспарухов пен Shinkei Systems негізін қалаушы Саиф Хавджаның қатысуымен өтетін пікірталас болады. Олар «физикалық ЖИ» тұжырымдамасы, робототехника мен автоматтандырудың дамуы және бұл технологиялардың материалдық әлемді қалай өзгертетіні туралы сөз қозғайды. Бұл әңгіме тек бағдарламалық жасақтамамен шектелмей, нақты өмірде жұмыс істейтін технологияларды масштабтау мәселелерін қамтиды.
Сондай-ақ, M13 тең құрылтайшысы Картер Реум ЖИ саласындағы инвестициялар туралы баяндама жасайды. Ол жасанды интеллекттің түрлі салаға әсерін және инвесторлардың қысқа мерзімді шу-шулы оқиғалардан алшақтап, ұзақ мерзімді тұрақты компанияларды қалай анықтап жатқанын түсіндіреді. Реум венчурлық инвестициялардың жаңа санаттардың пайда болуымен қалай эволюцияға ұшырап жатқанын талдайды.
StrictlyVC Los Angeles тек баяндамалармен шектелмей, инновацияны ілгерілетуші мамандар үшін желілік байланыс (networking) алаңы қызметін атқарады. Қатысушылар жаңа серіктестік байланыстар орнатуға, тәжірибе алмасуға және технология әлеміндегі ең соңғы трендтерді сала көшбасшыларынан тікелей білуге мүмкіндік алады.
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