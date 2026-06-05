Anthropic IPO алдында: Даниэла Амодеи жасанды интеллектке қатысты күмәндерді жоққа шығарды
Anthropic компаниясы ірі IPO процесіне дайындалып жатқан кезде, оның тең құрылтайшысы Даниэла Амодеи жасанды интеллект (AI) саласындағы табыстылыққа қатысты күмәндерге пікір білдірді. Өткен аптада компания 965 миллиард долларлық бағалау негізінде 65 миллиард доллар тартқанын хабарлады. Инвесторлар тарапынан сұраныс өте жоғары болғандықтан, Anthropic қор биржасына шығу үшін құжаттарды жасырын түрде тапсырғанын мәлімдеді. Бұл туралы Techcrunch.com хабар лайды.
Bloomberg Tech конференциясында сөз сөйлеген Амодеи бұл шешімді капиталға деген қажеттілікпен түсіндірді. Оның айтуынша, озық модельдерді оқыту және оларға қызмет көрсету (инференс) өте үлкен шығындарды талап етеді. Амодеидің пікірінше, сала көшбасшылары уақыт өте келе тұрақты капитал ағынына мұқтаж болады және нарықтық биржалар бұл қажеттілікті қанағаттандыру үшін ең қолайлы орын болып табылады.
Anthropic компаниясының өсу қарқыны таңқаларлық: мамыр айында жылдық табыс 47 миллиард доллардан асты, ал 2025 жылдың соңында бұл көрсеткіш шамамен 9 миллиард доллар болған еді. Дегенмен, Uber сияқты ірі корпорациялар AI шығындарының барлығы күтілген нәтиже бермейтінін айтып, бюджеттерді қысқарту мүмкіндігін қарастыруда. Соған қарамастан, Амодеи бизнес қауымдастығы әлі де AI мүмкіндіктерін толық зерттеп үлгермеді деп сенеді.
Амодеи сондай-ақ, Anthropic-тің неге OpenAI немесе Илон Масктың xAI жобасы сияқты өз деректер орталықтарын салмайтынына тоқталды. Оның сөзінше, компания артық есептеу қуатын сатып алып, ресурстарды ысырап етуден гөрі, сұраныстың ұсыныстан сәл жоғары болуын артық көреді. Жақында Anthropic-тің есептеу қуаты үшін xAI-мен айына 1,25 миллиард долларлық келісімшарт жасасқаны белгілі болды.
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