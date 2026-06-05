Airbnb басшысы Брайан Чески жаңа жасанды интеллект зертханасын ашуда
Airbnb бас атқарушы директоры Брайан Чески енді тек жасанды интеллект саласындағы кеңесші болып қалғысы келмейді. Bloomberg басылымы таратқан және TechCrunch дереккөздері растаған хабарларға сәйкес, Чески өзінің жеке жасанды интеллект зертханасын құруды жоспарлап отыр. Бұл қадам оның Кремний алқабындағы ірі зертханалар ұсынатын қолданыстағы модельдерден толық қанағаттанбағанын білдіреді. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .
Airbnb қазіргі уақытта жасанды интеллектке негізделген кодтау құралдарын пайдаланып жатса да, Чески былтыр компания әлі бірде-бір LLM (үлкен тіл моделі)мен ынтымақтастық орнатпағанын айтқан еді. Оның пікірінше, нарықтағы қолданыстағы өнімдер әлі Airbnb талаптарына толық жауап бере алмайды. Соған қарамастан, Чески салада үлкен тәжірибеге ие және OpenAI басшысы Сэм Альтманмен ұзақ жылдық достық қарым-қатынасты сақтап келеді.
Чески мен Сэм Альтман 2006 жылы Y Combinator акселераторы арқылы танысқан. OpenAI танымалдыққа ие болғаннан кейін, Чески Альтманмен тұрақты түрде кездесіп, тез өсіп келе жатқан технологиялық компанияны басқару бойынша кеңестер беріп отырған. Тіпті Альтман OpenAI директорлар кеңесі tarafından жұмыстан босатылғанда, Чески оның қайтып оралуында және қоғаммен байланысты қалпына келтіруде маңызды рөл атқарды.
Енді Чески өзінің шәкіртінің компаниясына бәсекелес ретінде шығуда. Жаңа зертхананың нақты бағыты әзірге белгісіз, бірақ ол пайдаланушы интерфейсі мен дизайн мәселелеріне назар аударатыны күтілуде. Бұл тәсіл Бретт Адкок негізін қалаған Hark зертханасының қызметіне ұқсайды.
Маңызды жәйт, Брайан Чески Airbnb бас директоры лауазымынан кетпейді. Ол жаңа зертханаға жеке басшылық етпейтіні, керісінше, оны қолдаушы негізін қалаушы ретінде қатысатыны айтылуда. Қазіргі уақытта Airbnb және Чески өкілдері осы жоба бойынша ресми түсініктеме беруден бас тартты.
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