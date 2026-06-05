Founders Fund технология әлемінің жұлдыздары қатысқан шоу бастады
Сэм Альтман мен Палмер Лаки сияқты Кремний алқабының көшбасшыларын қызықты карта ойыны үстінде көргісі келетіндер үшін жаңа мүмкіндік туды. Питер Тиль негізін қалаған Founders Fund венчурлық компаниясы өзінің жеке ойын-сауық жобасын таныстырды. MAFIA the GAME деп аталатын бұл шоуда танымал технология қайраткерлері әйгілі "Мафия" ойыны арқылы өзара күш сынасады. Бұл туралы Techcrunch.com хабар таратады.
Бағдарламаның тұсаукесер бөлімінде OpenAI басшысы Сэм Альтман, Anduril негізін қалаушы Палмер Лаки, биохакер Брайан Джонсон және Signal мессенджерін жасаушы Мокси Марлинспайк қатысты. Жобаға Founders Fund маркетинг директоры әрі Pirate Wires редакторы Майк Солана модераторлық етеді. Солана дәстүрлі венчурлық контенттен жалыққанын және адамдардың мұндай ойындар арқылы бір-бірімен жақынырақ танысуы қызықтырақ екенін атап өтті.
Қазіргі уақытта мұндай медиа платформаларға ие болу бизнес үшін стратегиялық маңызға ие. Заманауи әлемде билік пен ықпал ету аясына жол ойын-сауық ақпараттары (инфотейнмент) арқылы өтеді. Компаниялар мен бас директорлар осы жаңа шындықты әртүрлі жолдармен пайдалануға тырысуда. Мысалы, OpenAI жақында танымал TBPN подкастын сатып алып, көпшіліктің назарын аударған еді.
Сондай-ақ, Илон Маск пен Брайан Джонсон сияқты тұлғалар әлеуметтік желілердегі белсенділіктері арқылы брендтерін насихаттауда үлкен жетістікке жетуде. Founders Fund іске қосқан бұл шоу да технология әлемі көшбасшыларының жеке брендин нығайтуға және аудиториямен жаңаша стильде қарым-қатынас жасауға қызмет етеді.
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