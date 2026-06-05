Дзен платформасы Cortex жасанды интеллект архитектурасына көшуде
Дзен платформасы контентті өңдеу және тарату үшін жаңа Cortex жасанды интеллект архитектурасына көшетінін жариялады. Бұл жаңарту жүйені модульдік принцип негізінде қайта құруға бағытталған. Компания өкілдерінің айтуынша, жаңа құрылым пайдаланушылардың кликтеріне ғана жауап бермей, сонымен қатар жарияланымдардың мазмұнын, өзектілігін және дереккөзге деген сенімді талдауға мүмкіндік береді. Бұл туралы Ixbt.com хабар таратады.
Реформаның негізгі міндеті — ақпараттық шамадан тыс жүктеме жағдайында жаңалықтардың шығу тегін анықтау және нақты сараптама қосатын авторларды табу. Өзгерістер төрт негізгі бағытқа сүйенеді. Жүйе мәтіндегі сөздердің сәйкестігін іздеуден мағыналық жақындықты талдауға көшуде. Бұл әртүрлі лексикаға ие болса да, мазмұны ұқсас мәтіндерді алгоритмдік түрде біріктіруге көмектеседі.
Екінші басым бағыт — фактілерді жылдам тексеру (верификация). Жаңа архитектура жасанды интеллект жасаған контенттің көбеюі аясында ақпараттың түпнұсқа дереккөзін дәлірек анықтайды. Үшінші бағыт пайдаланушылардың терең сигналдарын, соның ішінде мақаланы соңына дейін оқу, сақтау және Telegram сияқты мессенджерлерде талқылауын талдауды қамтиды.
Соңында, технологиялық икемділік платформаға жаңалықтарды тез енгізуге және БАҚ үшін ашық ережелер орнатуға мүмкіндік береді. Мұнда сапалы талдамалық материалдар мен тексерілген ақпаратқа басымдық беріледі.
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