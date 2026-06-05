Дзен платформасы Cortex жасанды интеллект архитектурасына көшуде

·59·Технология
Дзен платформасы Cortex жасанды интеллект архитектурасына көшуде

Дзен платформасы контентті өңдеу және тарату үшін жаңа Cortex жасанды интеллект архитектурасына көшетінін жариялады. Бұл жаңарту жүйені модульдік принцип негізінде қайта құруға бағытталған. Компания өкілдерінің айтуынша, жаңа құрылым пайдаланушылардың кликтеріне ғана жауап бермей, сонымен қатар жарияланымдардың мазмұнын, өзектілігін және дереккөзге деген сенімді талдауға мүмкіндік береді. Бұл туралы Ixbt.com хабар таратады.

Реформаның негізгі міндеті — ақпараттық шамадан тыс жүктеме жағдайында жаңалықтардың шығу тегін анықтау және нақты сараптама қосатын авторларды табу. Өзгерістер төрт негізгі бағытқа сүйенеді. Жүйе мәтіндегі сөздердің сәйкестігін іздеуден мағыналық жақындықты талдауға көшуде. Бұл әртүрлі лексикаға ие болса да, мазмұны ұқсас мәтіндерді алгоритмдік түрде біріктіруге көмектеседі.

Екінші басым бағыт — фактілерді жылдам тексеру (верификация). Жаңа архитектура жасанды интеллект жасаған контенттің көбеюі аясында ақпараттың түпнұсқа дереккөзін дәлірек анықтайды. Үшінші бағыт пайдаланушылардың терең сигналдарын, соның ішінде мақаланы соңына дейін оқу, сақтау және Telegram сияқты мессенджерлерде талқылауын талдауды қамтиды.

Соңында, технологиялық икемділік платформаға жаңалықтарды тез енгізуге және БАҚ үшін ашық ережелер орнатуға мүмкіндік береді. Мұнда сапалы талдамалық материалдар мен тексерілген ақпаратқа басымдық беріледі.

ДзенCortexЖасанды ИнтеллектАлгоритмТехнология
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Helion термоядролық энергетика үшін 465 миллион доллар инвестиция тарттыБүгін, 04:29Founders Fund технология әлемінің жұлдыздары қатысқан шоу бастадыБүгін, 00:29Airbnb басшысы Брайан Чески жаңа жасанды интеллект зертханасын ашудаБүгін, 23:00Anthropic IPO алдында: Даниэла Амодеи жасанды интеллектке қатысты күмәндерді жоққа шығардыБүгін, 22:55«Почта России» АҚШ-тан сәлемдемелерді жеткізуді қайта жандандырдыБүгін, 21:58
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
iPhone 18 Pro түстері белгілі болды: қою шие түсі басты трендке айналады
Дзен платформасы Cortex жасанды интеллект архитектурасына көшуде – Zamin.uz, 05.06.2026