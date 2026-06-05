Helion термоядролық энергетика үшін 465 миллион доллар инвестиция тартты
Термоядролық энергетиканы коммерцияландырумен айналысатын американдық Helion Energy стартапы 465 миллион доллар көлемінде жаңа қаржыландыру тартқанын жариялады. Осы раундты ескере отырып, компанияға салынған жалпы инвестициялар көлемі 1,5 миллиард доллардан асты, ал оның нарықтық құны 15,5 миллиард долларға жетті. Helion жұлдыздарда болатын термоядролық синтез процестерін қайталау арқылы шексіз таза энергия алу технологияларын әзірлеуде. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Компания осы саладағы ең агрессивті дамып келе жатқан ойыншылардың бірі екенін атап өтіп, ағымдағы онжылдықта-ақ электр энергиясын өндіруді жолға қоюды жоспарлап отыр. Helion үшін негізгі меже – Microsoft-пен жасалған шарт, оған сәйкес 2028 жылға дейін Вашингтон штатындағы деректер орталығын электр энергиясымен қамтамасыз ету көзделген. Осы келісім аясында Малага қаласында қуаты 50 мегаватт болатын Orion құрылғысын салу жұмыстары басталды.
Дегенмен, термоядролық энергетика ең күрделі инженерлік міндеттердің бірі болып қала береді. Көптеген сарапшылар технологияны коммерциялық қолдануға дейін әлі көптеген техникалық мәселелер шешілмегенін атап өтеді. Сондай-ақ, компанияның ашық ғылыми жариялымдарының аздығына байланысты оның тәсілін тәуелсіз тексеру қиынға соғуда. Қазіргі уақытта Helion ұзындығы 18 метр болатын Polaris жүйесін және физикалық принциптерді жылдамырақ сынау үшін Tiny Merge құрылғысын сынақтан өткізуде.
Нарықта Helion компаниясының негізгі бәсекелесі Commonwealth Fusion Systems болып табылады. Сондай-ақ, жобаға Сэм Альтманның танытқан қызығушылығы да ерекше назар аударарлық. Сэм Альтман Helion компаниясының ірі инвесторы болып табылады және бұрын Helion мен OpenAI арасында энергетика саласында ынтымақтастық мүмкіндіктерін қарастырған еді. Қазіргі уақытта термоядролық синтез саласында алғашқы коммерциялық нәтижеге жету үшін бәсекелестік күшейе түсуде.
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