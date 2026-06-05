ChatGPT Ресейдегі танымалдық бойынша Claude және Gemini-ден озып кетті
Brand Analytics компаниясы әлеуметтік желілердегі талқылауларды талдауға негізделген нейрожүйелер рейтингін жариялады. Зерттеу 2026 жылдың наурызынан мамырына дейінгі кезеңді қамтыды және жасанды интеллект құралдарының жарнамалық көрінісін емес, пайдаланушылардың күнделікті өмірі мен жұмысына нақты ену деңгейін бағалады. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Рейтингтің жоғарғы сатыларын ChatGPT, Claude және Ресейдің "Alisa AI" жобасы иеленді. Жергілікті өнімнің әлемдік алыптармен қатар тұруы оның тұтынушылар үшін маңызды сервистер мен құрылғыларға терең интеграциялануымен түсіндіріледі. Сондай-ақ, үздік бестікке Gemini, Deepseek және Grok сияқты әмбебап ассистенттер де енді.
Зерттеу нәтижелеріне сәйкес, кең профильді ассистенттерден кейін өз саласына маманданған құралдар келеді. Атап айтқанда, музыка жасау үшін Suno, бағдарламалау үшін Codex және суреттермен жұмыс істеу үшін NanoBanana сияқты нейрожүйелер өз аудиториялары арасында үлкен қызығушылық тудырды.
Sber компаниясының "GigaChat" өнімі рейтингте сәл төмен нәтиже көрсетті. Сарапшылардың түсіндіруінше, бұл нейрожүйе негізінен корпоративтік (B2B) сегментте қолданылады, ал бұл зерттеу көбінесе жаппай тұтынушылар (B2C) арасындағы талқылауларға назар аударды.
Деректердің дәлдігін қамтамасыз ету үшін көп сатылы сүзу жүйесі қолданылды. Мұнда жарнамалық хабарламалар мен аттас сөздер алынып тасталып, тек пайдаланушылардың шынайы пікірлері ескерілді. Танымалдық индексі 100 балдық шкала негізінде есептелді.
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