Мира Мурати жаңа жобасымен үлкен сахнаға оралды
OpenAI компаниясының бұрынғы техникалық директоры (CTO) Мира Мурати ұзақ үзілістен кейін қайтадан қоғам назарына ілінді. Thinking Machines Lab атты жаңа стартапын құрған Мурати Сан-Францискода Bloomberg басылымына сұхбат беріп, саладағы соңғы өзгерістер мен жаңа жобалары туралы әңгімеледі. Бұл оның соңғы 18 ай ішіндегі алғашқы ірі шығуы болды және ол нарықта OpenAI, Anthropic және xAI сияқты алыптармен бәсекелесуге дайын екенін білдірді. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .
Сұхбат барысында Мурати Thinking Machines әзірлеп жатқан "интерактивті модельдер" туралы мәлімет берді. Оның сөзінше, бұл модельдер дәстүрлі ChatGPT сияқты сұрақ-жауап форматынан өзгеше, аудио, мәтін және бейне ағындарын 200 миллисекунд аралығында өңдей алады. Бұл жасанды интеллектке адам қарым-қатынасындағы үзілістерді, түзетулерді және эмоцияларды нақты уақыт режимінде түсінуге мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта компания ашық бастапқы кодты модельдерді баптау үшін Tinker API өнімін ұсынды.
Әңгіме барысында 2023 жылдың қараша айында OpenAI айналасында болған жанжалдар да шет қалмады. Сэм Альтман жұмыстан босатылған кезде уақытша CEO міндетін атқарған Мурати сол күндерді еске алып, егер араласпағанда компания ыдырап кетуі мүмкін екенін атап өтті. Дегенмен, ол сол кездегі шешімдеріне өкінбейтінін, бірақ көбірек ашықтық пен нақтырақ ауысу жоспары қажет болғанын мойындады.
Мира Мурати саладағы ең үлкен қауіп ретінде шешім қабылдау процесінің өте аз адамның қолында шоғырланғанын көрсетті. Оның пікірінше, мәселе тек көшбасшылардың тұлғасында ғана емес, жүйелік бақылау механизмдерінің жоқтығында. Сондай-ақ, ол өз стартапынан кейбір жоғары білікті зерттеушілердің кетуін табиғи жағдай деп атады және жаңа ЖИ зертханасын құру процесінде мұндай өзгерістердің сөзсіз екенін атап өтті.
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