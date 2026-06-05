Келесі ұшуға дайындық: Жаңа Super Heavy және Starship алғаш рет бірге көрсетілді

·311·Технология
Келесі ұшуға дайындық: Жаңа Super Heavy және Starship алғаш рет бірге көрсетілді

Техастағы Starbase ғарыш айлағында Super Heavy Booster 20 зымыран тасығышы мен Ship 20 кемесі алғаш рет бір кадрда көрінді. Booster 20 жақында Mega Bay 1 кешенінен шығарылды және қазір криогендік сынақтардан өту үшін Massey's алаңына бет алды. Оның жанында жаңа ұшуларға толық дайын Ship 20 кемесін көруге болады. Бұл туралы Ixbt.com хабар таратады.

Бұған дейін Starbase ғарыш айлағында SpaceX тарихындағы ең ірі өндірістік кешен — заманауи Gigabay цехының құрылысы қарқынды жүріп жатқаны хабарланған еді. Компания осы алып ғимараттың соңғы суреттерін де ұсынды. Сонымен қатар, Starship жүйесінің сәтті 12-ұшуынан кейін старт кешеніндегі ғимараттардың біріне елеулі зақым келгені анықталды, бірақ ұшу үстелі дерлік мінсіз күйде қалды.

SpaceX өз ресми сайтында Марс бағдарламасы бойынша ақпаратты жаңартты және күтпеген жерден Starship кемесінің Қызыл планетаға алғашқы жүк тасымалдау ұшуларының мерзімін жақындатты. Жоспарлар 2030 жылдан 2028 жылға ауыстырылды. Мұндай зымырандар болашақта Starlink жасанды серіктерінің жаңа буынын орбитаға шығарады және бұл жүйенің өткізу қабілетін бірнеше есе арттырады.

SpaceXStarshipSuper HeavyИлон МаскҒарыш
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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