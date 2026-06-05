АҚШ ғарыш айлақтарын қаржыландыру үшін муниципалдық облигациялар нарығын ашты
АҚШ-та ғарыштық инфрақұрылымды дамыту үшін муниципалдық облигациялар нарығына жол ашатын жаңа заңнамалық механизм қабылданды. One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) заңындағы арнайы ереже жеке ғарыш айлақтары нысандарын және олармен байланысты жобаларды қаржыландыру үшін салықтан босатылған облигациялар шығаруға рұқсат береді. Бұл ғарыш саласының қаржылық моделін түбегейлі өзгертіп, қымбат коммерциялық несиелердің орнына әуежайлар мен теңіз порттары сияқты ұзақ мерзімді және төмен ставкалы капитал тартуға мүмкіндік береді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Бұрын ғарыш айлақтары капиталды қажет ететін және ұзақ мерзімді жобалар болғанына қарамастан, жоғары ставкалы қысқа мерзімді коммерциялық жобалар ретінде қаржыландырылатын. Бұл жүйелі инвестиция тапшылығына және жаңғыртудың кешігуіне әкелді. Жаңа заң штаттар мен жергілікті билік органдарына жоба көлеміне қарамастан, коммерциялық ғарыш айлақтары үшін муниципалдық облигациялар шығару құқығын береді. Сондай-ақ, толық жеке меншіктегі нысандарды да осы жүйе арқылы қаржыландыруға болады.
Назар аударарлық жайт, облигациялар арқылы тек ұшу алаңдары ғана емес, сонымен қатар олардың жанындағы өндірістік және өнеркәсіптік нысандар да қаржыландырылады. Бұған құрастыру цехтары, сынақ орталықтары және логистикалық инфрақұрылым кіреді. Нәтижесінде авиация және теңіз логистикасындағыдай біртұтас «инфрақұрылымдық экожүйелер» қалыптасады. Бұл модель ғарыш айлақтары айналасында қызмет көрсету және өндірістік қуаттардың шоғырлануына ықпал етеді.
Жаңа схемада ірі тапсырыс берушілер, соның ішінде қорғаныс және аэроғарыштық корпорациялар тарапынан несиеді нығайту мүмкіндігі де қарастырылған. SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab, United Launch Alliance сияқты компаниялардың ұзақ мерзімді шарттары инвесторлар үшін тәуекелдерді азайтады. Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing және RTX сияқты мердігерлер де осы экожүйеде маңызды рөл атқарады деп күтілуде. Бұл ғарыш нарығындағы ірі ойыншыларға активтерге тікелей иелік етпестен инфрақұрылымды дамытуға көмектеседі.
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