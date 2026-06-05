Тарихтағы алғашқы триллионер: Илон Маск SpaceX IPO арқылы рекорд орнатуда
SpaceX компаниясының акцияларды алғашқы қоғамдық орналастыруы (IPO) 2026 жылы 12 маусымда Nasdaq биржасында SPCX тикері астында өткізілуі күтілуде. Бұл оқиға Илон Маск үшін тарихи маңызға ие, ол әлемдегі алғашқы триллионер мәртебесіне ие болу алдында тұр. Талдауларға сәйкес, IPO процесінен кейін оның байлығы осы бұрын-соңды болмаған деңгейден асып түседі. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.
SpaceX IPO проспектісінің жаңартылған деректеріне сәйкес, кәсіпкердің компаниядағы үлесі шамамен 866,5 миллиард долларға бағалануда. Акциялардың жоспарланған бағасы 135 доллар болса, SpaceX компаниясының жалпы капиталдандыруы 1,77 триллион долларға жетуі мүмкін. Бұл компанияны биржаға шыққаннан кейін АҚШ-тың ең ірі қоғамдық корпорациялары қатарына қосады.
Илон Маск компания үстіндегі елеулі ықпалын сақтап қалады: IPO-дан кейін оның SpaceX үстіндегі бақылауы 82 пайыздан асуы мүмкін. Дегенмен, құжаттарда акциялар орналастырылғаннан кейін тек бір жыл бойы сатпау міндеттемесін алғаны атап өтілген. Одан кейін ол өз үлесін толық немесе ішінара қысқарту мүмкіндігіне ие болады, бұл компанияның меншік құрылымын түбегейлі өзгертуі мүмкін.
Масктың байлығы он жылдан астам уақыт бойы тұрақты өсіп келеді, әсіресе Tesla акциялары 2013 жылдан бастап күрт көтеріле бастаған еді. Ол алғаш рет 2021 жылы Amazon негізін қалаушыдан озып, әлемнің ең бай адамына айналды. Forbes деректеріне сәйкес, қазіргі уақытта Масктың байлығы 820 миллиард доллардан асады, бірақ жақын күндері бұл көрсеткіштер жаңартылуы күтілуде.
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