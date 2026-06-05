Sparkle 32 ГБ жады бар Intel Arc Pro B70 видеокартасын таныстырды

·58·Технология
Sparkle 32 ГБ жады бар Intel Arc Pro B70 видеокартасын таныстырды

Computex 2026 көрмесінде Sparkle компаниясы Intel Arc Pro B70 графикалық жеделдеткішінің бір слотты ықшам нұсқасын таныстырды. Жаңа құрылғы бір желдеткіші бар салқындату жүйесімен жабдықталған және есептеу тығыздығын арттыруға бағытталған. Бұл туралы Ixbt.com хабар таратады.

Аталған видеокартада 32 ГБ бейнежады (VRAM) бар. Жүйеге осындай сегіз жеделдеткішті орнату арқылы жалпы жады көлемін 256 ГБ-ға дейін жеткізуге болады. Бұл 200 миллиардтан астам параметрі бар ірі жасанды интеллект (AI) модельдерін кедергісіз іске қосуға мүмкіндік береді. Мұндай конфигурация негізінен жаңа буын ықшам серверлері мен жұмыс станцияларына арналған.

Жаңа модель Battlemage архитектурасына негізделген және 32 Xe2 ядросы бар толық BMG-G31 чипінде жұмыс істейді. 32 ГБ жады оған жасанды интеллект қорытындыларын шығару және күрделі контент жасау сценарийлерінде үлкен артықшылық береді.

Intel Arc Pro B70-тің бұл нұсқасы 160 Вт жылу пакетімен (TDP) жұмыс істейді, бұл екі слотты модификациялардағы стандартты 230 Вт көрсеткішінен айтарлықтай төмен. Қуат бір 16 пинді қосқыш арқылы беріледі, ал максималды жиілік 2800 МГц-ке дейін көтерілуі мүмкін.

SparkleIntelArc Pro B70BattlemageGPU
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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