Bloody GR285: Үш түрлі қосылу режимі бар жаңа ойын гарнитурасы таныстырылды

·65·Технология
Bloody GR285: Үш түрлі қосылу режимі бар жаңа ойын гарнитурасы таныстырылды

Bloody бренді өзінің жаңа GR285 үлгісіндегі ойын гарнитурасын нарыққа шығарды. Құрылғының басты ерекшелігі – оның үш түрлі әдіспен қосылу мүмкіндігі: 2,4 ГГц жиілікті сымсыз байланыс, Bluetooth 5.3 технологиясы және дәстүрлі 3,5 мм аудиоұяшық арқылы сымды қосылу. Бұл туралы Ixbt.com хабар таратады.

Өндірушінің айтуынша, мұндай көп функционалдылық гарнитураның ДК, ноутбуктер, смартфондар және ойын консольдерімен толық үйлесімділігін қамтамасыз етеді. Жиынтықта USB-C қабылдағышы және USB-A адаптері де бар, бұл пайдаланушыларға әртүрлі платформаларда ыңғайлылық тудырады.

Дыбыс сапасына лазерлік өңдеуден өткен 50 мм динамиктер жауап береді. Сондай-ақ, гарнитура шуылды азайту жүйесі бар көп бағытты микрофонмен жабдықталған. Құрылғының салмағы небәрі 222 грамм, ал құлаққаптары ауа өткізетін микрофибрадан жасалған.

Автономдылық мәселесінде Bloody GR285 сыйымдылығы 1050 мАч аккумуляторға ие, ол бір рет қуаттау арқылы 45 сағатқа дейін жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Дыбыс деңгейін реттеу, қоңырауларға жауап беру және музыканы тоқтату түймелері тікелей құлаққап корпусында орналасқан.

Жаңа модель қара және ақ түстерде сатылымға шықты. Қазіргі уақытта бұл гаджет қолжетімді бағасы мен техникалық сипаттамаларының арқасында ойын әуесқойларының назарын аударуда.

BloodyОйын ҚұлаққаптарыТехнологияBluetooth 5.3Гаджет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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