Huawei жетістігі: Pura X Max моделінің қымбат нұсқасы танымал болды
Huawei компаниясы өзінің жаңа флагмандық бүктелмелі смартфоны Pura X Max сатылымға шыққаннан кейінгі алғашқы 30 күн ішінде нарыққа 350 000 дана құрылғыны жеткізді. Қызығы сол, стандартты нұсқа 145 200 дана сатылса, әлдеқайда қымбат Collector’s Edition нұсқасы 198 500 дана көрсеткішпен күтпеген нәтиже көрсетті. Бұл туралы Ixbt.com хабар лайды.
Бағаларға келсек, Pura X Max базалық моделі 12+256 ГБ жадымен 1600 доллар, ал 12+512 ГБ нұсқасы шамамен 1780 доллар бағаланған. Collector’s Edition 16+512 ГБ үшін 1920 доллар және 16+1 ТБ үшін 2070 доллар бағамен ұсынылуда. Сатылымның алғашқы күнінде өсім көрсеткіші алдыңғы буынмен салыстырғанда 215 пайызды құрады.
Техникалық тұрғыдан Huawei Pura X Max 7,69 дюймдік иілмелі WQHD+ OLED дисплейі және 5,4 дюймдік сыртқы экранымен жабдықталған. Құрылғы Kirin 9030 Pro процессоры негізінде жұмыс істейді, корпусы композиттік материалдардан жасалған және тамшы тәрізді топса мен UTG қорғаныс шынысына ие.
Смартфонның автономдылығын сыйымдылығы 5300 мА/сағ аккумулятор қамтамасыз етеді, ол 100 Вт сымды және 80 Вт сымсыз қуаттауды қолдайды. Камералар жүйесі XMAGE технологиясына негізделген: 50 Мп негізгі камера, қосымша 50 Мп модуль және перископтық телеобъектив орнатылған. Құрылма HarmonyOS 6.1 операциялық жүйесінде жұмыс істейді.
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