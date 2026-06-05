Samsung Galaxy S25 сериясы үшін One UI 9.0 бета-нұсқасы сынақтан өткізілуде

·125·Технология
Samsung Galaxy S25 сериясы үшін One UI 9.0 бета-нұсқасы сынақтан өткізілуде

Samsung компаниясы өз флагмандық смартфондары — Galaxy S25, Galaxy S25 Plus және Galaxy S25 Ultra модельдері үшін One UI 9.0 қабығының алғашқы сынақтарын бастады. Компанияның OTA-жаңартулар серверінде осы серияға арналған жаңа прошивка нұсқасы пайда болды, бұл ірі бағдарламалық жаңарту үстіндегі жұмыстардың белсенді кезеңге өткенін білдіреді. Бұл туралы Ixbt.com хабар лайды.

One UI 9.0 пайдаланушы интерфейсі өткен айда ресми түрде таныстырылды және ол Android 17 операциялық жүйесіне негізделген. Алғашында бета-бағдарлама жаңа буын Galaxy S26 құрылғылары үшін ашық деп жарияланған еді, бірақ соңғы деректер компания өткен жылғы флагмандар үшін де жаңартуды дайындап жатқанын көрсетеді.

Қазіргі уақытта бұл прошивка тек ішкі сынақтарға арналған және жаппай пайдалану үшін қолжетімді емес. Серверде жаңа нұсқаның пайда болуы дереу релиз жасалатынын білдірмейді, бірақ бұл Samsung инженерлері S25 сериясы смартфондарында жүйе тұрақтылығын тексеруді бастағанын растайды.

Еске сала кетейік, One UI 9.0 жаңартуы жасанды интеллект мүмкіндіктерін одан әрі кеңейту, интерфейс анимациясын жетілдіру және қауіпсіздік жүйесін жақсарту сияқты бірқатар жаңалықтарды қамтуы күтілуде.

SamsungGalaxy S25One UI 9.0Android 17Технология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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