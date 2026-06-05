SpaceX Mechazilla жүйесін жетілдіруде: мұнараға жаңа жеңіл рельстер орнатылуда
SpaceX компаниясы Starbase ғарыш айлағындағы старт мұнараларында орналасқан алып механикалық «таяқшалар» (chopsticks) — Mechazilla жүйесін жетілдіруді жалғастыруда. Соңғы мәліметтерге сәйкес, бұл жүйедегі рельстер салмақты азайту үшін арнайы дөңгелек тесікті жаңа, жеңіл конструкцияларға ауыстырылады. Бұл туралы Ixbt.com хабар лайды.
Mechazilla қолдарындағы рельстер қозғалмалы демпфер бөлігі болып табылады. Олар қонатын ракетаның энергиясын сөндіру үшін амортизатор қызметін атқарады. Mechazilla — бұл Starship старт мұнарасының лақап аты, ол тек ракетаны құрастыру (stacking) үшін ғана емес, сонымен қатар ауада қайтып келе жатқан Super Heavy үдеткішін ұстап алуға арналған екі алып роботтандырылған қолдан тұрады.
Ракета тірек аяқтарға қонудың орнына мұнара жанында ілініп тұрады және «таяқшалар» корпустағы арнайы нүктелерден оны қысып алады. Бұл технология сатыны қайта ұшуға тез дайындауға, ауыр аяқтардан бас тарту арқылы салмақты үнемдеуге және ұшыру шығындарын күрт азайтуға мүмкіндік береді. Алғашқы сәтті ұстап алу 2024 жылы 13 қазанда Flight 5 миссиясы кезінде жүзеге асырылды.
Қазіргі уақытта Техастағы Starbase ғарыш айлағында Super Heavy Booster 20 және Ship 20 кемесі кезекті ұшуға дайындалуда. Мұндай ракеталар орбитаға Starlink жасанды серіктерінің жаңа буынын шығарады, бұл жаһандық желінің өткізу қабілетін бірнеше есе арттыруға қызмет етеді.
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