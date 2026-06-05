Apple жаңа Vision Pro жобасынан бас тартуы мүмкін
Apple компаниясы Vision сериясындағы құрылғыларын дамыту жоспарларын айтарлықтай қысқартқан болуы мүмкін. Танымал талдаушы Мин-Чи Куо жариялаған жаңартылған жол картасына сәйкес, компанияның кеңейтілген және аралас шындық (XR) сегментіндегі стратегиясы түбегейлі өзгерді. Бұрын жеті құрылғы үстінде жұмыс жүргізіліп жатқаны айтылса, қазір тек екі өнім белсенді әзірлеу кезеңінде қалды. Бұл туралы Ixbt.com хабар лайды.
Күтілетін бірінші өнім — кірістірілген дисплейсіз, жасанды интеллект функцияларына бағытталған ақылды көзілдіріктер, олардың тұсаукесері 2027 жылға жоспарланған. Екінші құрылғы оптикалық толқын өткізгіштер арқылы ақпаратты көрсететін толық AR/XR көзілдіріктері болады. Алайда бұл жобаны жүзеге асыру мерзімі 2029 жылға ауыстырылды. Ең бастысы, жаңа жол картасында Apple Vision Pro гарнитурасының тікелей мұрагерлері туралы ешқандай ақпарат жоқ.
Бұл стратегиялық өзгерістерді Apple компаниясының аппараттық жасақтама бөлімінің басшысы және Тим Куктың ықтимал мұрагері саналатын Джон Тернус мақұлдағаны айтылады. Талдаушылардың пікірінше, компания қымбат және ауыр гарнитураларға қарағанда, жаппай пайдалануға ыңғайлы шағын көзілдірік форматына көбірек назар аударғысы келеді. Бұл смартфондардан кейінгі жеке электроника дәуірінің жаңа кезеңі ретінде қарастырылуда.
Атап өту керек, инсайдер Марк Гурман жақында Apple компаниясы Vision Pro үшін жеңіл әрі шағын балама үстінде жұмыс істеп жатқанын хабарлаған еді. Қазірге дейін мәліметтер бір-біріне қайшы келсе де, Apple Vision платформасының болашағы туралы нақтырақ мәліметтер WWDC 2026 конференциясында visionOS жүйесінің жаңартуларымен бірге белгілі болады деп күтілуде.
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