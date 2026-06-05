Apple жаңа Vision Pro жобасынан бас тартуы мүмкін

·43·Технология
Apple жаңа Vision Pro жобасынан бас тартуы мүмкін

Apple компаниясы Vision сериясындағы құрылғыларын дамыту жоспарларын айтарлықтай қысқартқан болуы мүмкін. Танымал талдаушы Мин-Чи Куо жариялаған жаңартылған жол картасына сәйкес, компанияның кеңейтілген және аралас шындық (XR) сегментіндегі стратегиясы түбегейлі өзгерді. Бұрын жеті құрылғы үстінде жұмыс жүргізіліп жатқаны айтылса, қазір тек екі өнім белсенді әзірлеу кезеңінде қалды. Бұл туралы Ixbt.com хабар лайды.

Күтілетін бірінші өнім — кірістірілген дисплейсіз, жасанды интеллект функцияларына бағытталған ақылды көзілдіріктер, олардың тұсаукесері 2027 жылға жоспарланған. Екінші құрылғы оптикалық толқын өткізгіштер арқылы ақпаратты көрсететін толық AR/XR көзілдіріктері болады. Алайда бұл жобаны жүзеге асыру мерзімі 2029 жылға ауыстырылды. Ең бастысы, жаңа жол картасында Apple Vision Pro гарнитурасының тікелей мұрагерлері туралы ешқандай ақпарат жоқ.

Бұл стратегиялық өзгерістерді Apple компаниясының аппараттық жасақтама бөлімінің басшысы және Тим Куктың ықтимал мұрагері саналатын Джон Тернус мақұлдағаны айтылады. Талдаушылардың пікірінше, компания қымбат және ауыр гарнитураларға қарағанда, жаппай пайдалануға ыңғайлы шағын көзілдірік форматына көбірек назар аударғысы келеді. Бұл смартфондардан кейінгі жеке электроника дәуірінің жаңа кезеңі ретінде қарастырылуда.

Атап өту керек, инсайдер Марк Гурман жақында Apple компаниясы Vision Pro үшін жеңіл әрі шағын балама үстінде жұмыс істеп жатқанын хабарлаған еді. Қазірге дейін мәліметтер бір-біріне қайшы келсе де, Apple Vision платформасының болашағы туралы нақтырақ мәліметтер WWDC 2026 конференциясында visionOS жүйесінің жаңартуларымен бірге белгілі болады деп күтілуде.

AppleVision ProТехнологияЖасанды ИнтеллектГаджеттер
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Ең қызықты стартаптар пайдаланушыларды смартфоннан алшақтатқысы келедіЕң қызықты стартаптар пайдаланушыларды смартфоннан алшақтатқысы келедіКеше, 17:26Wildberries және Russ жаңа цифрлық денсаулық сақтау платформасын іске қосадыWildberries және Russ жаңа цифрлық денсаулық сақтау платформасын іске қосадыКеше, 17:21Supabase құны 8 ай ішінде екі есеге өсіп, 10 миллиард долларға жеттіSupabase құны 8 ай ішінде екі есеге өсіп, 10 миллиард долларға жеттіКеше, 16:52Steam пайдаланушыларының шамамен 70%-ы Windows 11 жүйесіне көштіSteam пайдаланушыларының шамамен 70%-ы Windows 11 жүйесіне көштіКеше, 16:27Google және ФБР ескертеді: хакерлер жалған ИТ қызметкері болып кеңселерге кірудеGoogle және ФБР ескертеді: хакерлер жалған ИТ қызметкері болып кеңселерге кірудеКеше, 16:25iPhone және жерсеріктердің қорғанысын бұзатын лазерлік кешен таныстырылдыiPhone және жерсеріктердің қорғанысын бұзатын лазерлік кешен таныстырылдыКеше, 15:52
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
iPhone 18 Pro түстері белгілі болды: қою шие түсі басты трендке айналады
iPhone 18 Pro түстері белгілі болды: қою шие түсі басты трендке айналады
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус