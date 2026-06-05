Hisense оқуға құмарлар үшін E-Ink экраны бар бірегей смартфонды таныстырады
Hisense компаниясы өзінің жаңа A10 үлгісіндегі E-Ink смартфонына деген қызығушылықты арттыра бастады және электронды сия экраны бар құрылғылар сегментіне оралғанын ресми түрде растады. Компания жариялаған тизерде құрылғы үш жыл бойы жасалғаны және алдыңғы модельдерге қарағанда әлдеқайда жұқа корпусқа ие болатыны атап өтілді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Қазіргі уақытта құрылғының соңғы дизайны мен толық техникалық сипаттамалары құпия сақталуда. Жаңа модель 2022 жылы шығарылған және сол кезде үлкен қызығушылық тудырған Hisense A9 смартфонының лайықты жалғасы болуы күтілуде. Еске сала кетейік, A9 моделі 6,1 дюймдік, 300 ppi тығыздығы бар E-Ink экранымен жабдықталған және негізінен оқу және мәтіндермен жұмыс істеу үшін арналған еді.
Бейресми мәліметтерге сәйкес, жаңа Hisense A10 моделі 7 дюймдік Carta 1300 панелімен жабдықталуы мүмкін. Құрылғының техникалық негізі ретінде Snapdragon процессоры, 6 ГБ жедел жады және 128 ГБ ішкі жады қызмет етуі болжануда. Сондай-ақ, ұзақ уақыт бойы қуатты сақтауды қамтамасыз ету үшін сыйымдылығы 4500 мА·сағ батарея орнатылады деп күтілуде.
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