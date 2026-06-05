Ресейде Xiaomi TV S Mini LED 2026 теледидарларының сатылымы басталды
Xiaomi компаниясы Ресей нарығында Xiaomi TV S Mini LED 2026 теледидарларының жаңа буынын ресми түрде таныстырды. Жаңа серия 55, 65, 75, 85 және 98 дюймдік экран өлшемдерінде ұсынылады. Құрылғылар қою сұр корпуспен және дисплейдің алдыңғы панелінің 98 пайызын алатын өте жұқа жақтаулармен жабдықталған. Бұл туралы Ixbt.com хабар лайды.
Теледидарларда қолданылған QD-Mini LED технологиясы терең контрастты, жоғары жарықтылықты және түстердің дәл берілуін қамтамасыз етеді. Максималды жарықтылық 1200 нитке жетеді, ал түс қамтуы DCI-P3 стандарты бойынша 94 пайызды құрайды. Сондай-ақ, барлық модельдер HDR10+, HLG және Filmmaker Mode режимдерін қолдайды.
Ойын әуесқойлары үшін арнайы режимде кадрларды жаңарту жиілігі 288 Гц-ке дейін көтерілуі мүмкін. 85 және 98 дюймдік үлкен модельдерде Dolby Vision технологиясы да бар. Дыбыс жүйесі бойынша барлық нұсқалар 15 ватттық екі динамикпен, Dolby Audio және DTS:X технологияларымен жабдықталған, ал жоғары модельдер Dolby Atmos жүйесіне ие.
Жаңа теледидарлармен қатар, Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro робот-шаңсорғышының да сатылымы басталғаны хабарланды. Бағаларға келсек, 55 дюймдік модель шамамен 50 мың рубль, ал ең үлкен 98 дюймдік нұсқа шамамен 250 мың рубль бағалануда.
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