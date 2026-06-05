OpenAI, Anthropic және Google АҚШ Конгресін синтетикалық ДНҚ-ны бақылауды күшейтуге шақырды

·39·Технология
OpenAI, Anthropic және Google АҚШ Конгресін синтетикалық ДНҚ-ны бақылауды күшейтуге шақырды

Жасанды интеллект саласындағы ірі компаниялардың басшылары АҚШ Конгресіне бірлескен үндеу жолдап, синтетикалық ДНҚ және РНҚ нарығын реттеуді күшейтуді сұрады. OpenAI басшысы Сэм Альтман, Anthropic өкілі Дарио Амодеи, Google DeepMind директоры Демис Хассабис және Microsoft AI басшысы Мұстафа Сүлеймен қол қойған ашық хатта ЖИ дамуы қауіпті биологиялық агенттерді жасауды жеңілдетуі мүмкін екені атап өтілген. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Авторлар АҚШ-та ресімделетін әрбір синтетикалық ДНҚ және РНҚ тізбегіне тапсырысты міндетті тексеруден өткізуді ұсынады. Олардың пікірінше, жеткізушілер тапсырыстарды белгілі қауіпті патогендер дерекқорымен салыстырып, клиенттердің жеке басын анықтап және синтез процесі басталмас бұрын ықтимал тәуекелдерді бағалауы тиіс. Қазіргі ЖИ модельдері биология саласындағы тапсырмаларды барынша жақсы орындап жатқандықтан, бұл шараларды кейінге қалдыруға болмайды.

OpenAI 2024 жылдың басынан бері өз модельдерін биологиялық қауіп-қатерлер бойынша арнайы сынақтан өткізіп келеді. Алынған нәтижелер саладағы ерікті шаралардың енді жеткіліксіз екенін көрсетті. Anthropic сонымен қатар ЖИ саласында маман емес тұлғаларға бұрын тек кәсіби мамандар ғана орындай алатын күрделі биологиялық тапсырмаларды орындау мүмкіндігін беретіні (биологиялық күшейту қаупі) туралы бірнеше рет ескерткен болатын.

Бұл бастама ЖИ жарысында өзара бәсекелес компанияларды біріктіргені саланың қаупінің қаншалықты ауыр екенін дәлелдейді. Егер Конгресс бұл ұсыныстарды қолдаса, синтетикалық ДНҚ өндірушілері қосымба бақылау механизмдерін енгізуге мәжбүр болады. Бұл өз кезегінде биоқауіпсіздік саласындағы автоматтандырылған талдау жүйелеріне деген сұранысты арттырады.

Шын мәнінде, технологиялық алыптар реттеу назарын модельдердің өзінде оларды тәжірибеде қолдануға болатын инфрақұрылымға ауыстыруды ұсынады. Олардың пікірінше, генетикалық материал синтезін бақылау — жасанды интеллект мүмкіндіктері кеңейіп бара жатқан кезде теріс пайдаланудың алдын алудың ең тиімді әдісі болып табылады.

OpenAIGoogleЖасанды ИнтеллектБиоқауіпсіздікТехнология
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Ең қызықты стартаптар пайдаланушыларды смартфоннан алшақтатқысы келедіЕң қызықты стартаптар пайдаланушыларды смартфоннан алшақтатқысы келедіКеше, 17:26Wildberries және Russ жаңа цифрлық денсаулық сақтау платформасын іске қосадыWildberries және Russ жаңа цифрлық денсаулық сақтау платформасын іске қосадыКеше, 17:21Supabase құны 8 ай ішінде екі есеге өсіп, 10 миллиард долларға жеттіSupabase құны 8 ай ішінде екі есеге өсіп, 10 миллиард долларға жеттіКеше, 16:52Steam пайдаланушыларының шамамен 70%-ы Windows 11 жүйесіне көштіSteam пайдаланушыларының шамамен 70%-ы Windows 11 жүйесіне көштіКеше, 16:27Google және ФБР ескертеді: хакерлер жалған ИТ қызметкері болып кеңселерге кірудеGoogle және ФБР ескертеді: хакерлер жалған ИТ қызметкері болып кеңселерге кірудеКеше, 16:25iPhone және жерсеріктердің қорғанысын бұзатын лазерлік кешен таныстырылдыiPhone және жерсеріктердің қорғанысын бұзатын лазерлік кешен таныстырылдыКеше, 15:52
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
iPhone 18 Pro түстері белгілі болды: қою шие түсі басты трендке айналады
iPhone 18 Pro түстері белгілі болды: қою шие түсі басты трендке айналады
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус