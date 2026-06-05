Күндегі қуатты жарылыс соққысы Жерге жетті
3 маусымда Күнде болған қуатты жарқыраулар нәтижесінде пайда болған плазма бұлты Жерге жетті. Ресей Ғылым академиясы Ғарыштық зерттеулер институты мен Күн-жер физикасы институты ғалымдарының мәліметтері бойынша, алғашқы көрсеткіштер болжамнан әлдеқайда әлсіз болып шықты. Бұл туралы Ixbt.com хабар лайды.
Сарапшылардың пікірінше, қазіргі уақытта планетамызға плазма бұлтының тек шеткі бөлігі тиіп өтті, ал оның негізгі ядросы жанынан өтіп кеткен. Оқиғалардың дамуының нақтырақ көрінісі жақын сағаттар ішінде белгілі болады деп күтілуде.
Бұған дейін, бірнеше плазма бұлттарының қатарынан соққысы салдарынан Жерде G3-G4 деңгейіндегі қуатты және ұзаққа созылған магниттік дауыл болады деп болжанған еді. Қазіргі жағдай күтілгеннен әлсіз болғанымен, ғалымдар жағдайдың өзгеруі мүмкін екенін ескертуде.
Мәлім болуынша, 3 маусымда Күнде бір мезгілде үш ірі жарқырау — M9.3, M7.7 және өте қуатты X1.0 класындағы жарылыстар тіркелген. Олардың әрқайсысы Жер бағытында заттардың атқылауымен бақыланғандықтан, магнитосферадағы бұзылыстардың кейіннен күшею ықтималдығы әлі де бар.
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