Google арзан Android смартфондары үшін Gemini Go жасанды интеллектін таныстырды

·104·Технология
Google арзан Android смартфондары үшін Gemini Go жасанды интеллектін таныстырды

Google компаниясы Android операциялық жүйесінде жұмыс істейтін ең қарапайым техникалық сипаттамалары бар смартфондар мен планшеттер үшін Gemini жасанды интеллект көмекшісінің арнайы нұсқасын жариялады. Gemini Go нұсқасы Android Go платформасындағы құрылғыларға арналған және қолжетімді гаджеттердің мүмкіндіктерін кеңейтеді. Бұл туралы Ixbt.com хабар таратады.

Жаңа ассистенттің жұмыс істеуі үшін негізгі талап — кемінде 2 ГБ жедел жадының (RAM) болуы. Бұл көрсеткіш Android 13 нұсқасынан бастап Android (Go Edition) басқаруындағы смартфондар үшін стандартты минимум болып саналады. Осылайша, заманауи бюджеттік құрылғылардың көпшілігі Gemini Go қызметін пайдалана алады.

Gemini Go — стандартты жасанды интеллекттің оңтайландырылған нұсқасы, ол шектеулі ресурстар — шағын көлемді жады және төмен есептеу қуаты жағдайында жұмыс істеуге бейімделген. Ол алдыңғы Google Assistant Go орнын басады және Google Search қолданбасына интеграцияланған. Пайдаланушылар оны "Үй" (Home) түймесін немесе қуат түймесін басып тұру арқылы іске қоса алады.

Жеңілдетілген нұсқа болғанына қарамастан, Gemini Go кең функциялар жиынтығына ие. Ол мәтіндерді талдауға, сұрақтарға жауап беруге және контент жасауға қабілетті. Сондай-ақ, ассистент күрделірек сұраныстар мен диалогтар үшін контекст ретінде құжаттарды, фотосуреттерді және басқа файлдарды жүктеуге мүмкіндік береді.

Gemini Go қызметін тарату процесі әлдеқашан басталды. Дегенмен, Google компаниясының басқа ірі жаңартулары сияқты, бұл процесс кезең-кезеңімен жүзеге асырылады және жақын арада барлық аймақтардағы пайдаланушылар үшін қолжетімді болады.

GoogleGemini GoAndroidЖасанды ИнтеллектСмартфон
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Ең қызықты стартаптар пайдаланушыларды смартфоннан алшақтатқысы келедіЕң қызықты стартаптар пайдаланушыларды смартфоннан алшақтатқысы келедіКеше, 17:26Wildberries және Russ жаңа цифрлық денсаулық сақтау платформасын іске қосадыWildberries және Russ жаңа цифрлық денсаулық сақтау платформасын іске қосадыКеше, 17:21Supabase құны 8 ай ішінде екі есеге өсіп, 10 миллиард долларға жеттіSupabase құны 8 ай ішінде екі есеге өсіп, 10 миллиард долларға жеттіКеше, 16:52Steam пайдаланушыларының шамамен 70%-ы Windows 11 жүйесіне көштіSteam пайдаланушыларының шамамен 70%-ы Windows 11 жүйесіне көштіКеше, 16:27Google және ФБР ескертеді: хакерлер жалған ИТ қызметкері болып кеңселерге кірудеGoogle және ФБР ескертеді: хакерлер жалған ИТ қызметкері болып кеңселерге кірудеКеше, 16:25iPhone және жерсеріктердің қорғанысын бұзатын лазерлік кешен таныстырылдыiPhone және жерсеріктердің қорғанысын бұзатын лазерлік кешен таныстырылдыКеше, 15:52
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
iPhone 18 Pro түстері белгілі болды: қою шие түсі басты трендке айналады
iPhone 18 Pro түстері белгілі болды: қою шие түсі басты трендке айналады
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус