Google арзан Android смартфондары үшін Gemini Go жасанды интеллектін таныстырды
Google компаниясы Android операциялық жүйесінде жұмыс істейтін ең қарапайым техникалық сипаттамалары бар смартфондар мен планшеттер үшін Gemini жасанды интеллект көмекшісінің арнайы нұсқасын жариялады. Gemini Go нұсқасы Android Go платформасындағы құрылғыларға арналған және қолжетімді гаджеттердің мүмкіндіктерін кеңейтеді. Бұл туралы Ixbt.com хабар таратады.
Жаңа ассистенттің жұмыс істеуі үшін негізгі талап — кемінде 2 ГБ жедел жадының (RAM) болуы. Бұл көрсеткіш Android 13 нұсқасынан бастап Android (Go Edition) басқаруындағы смартфондар үшін стандартты минимум болып саналады. Осылайша, заманауи бюджеттік құрылғылардың көпшілігі Gemini Go қызметін пайдалана алады.
Gemini Go — стандартты жасанды интеллекттің оңтайландырылған нұсқасы, ол шектеулі ресурстар — шағын көлемді жады және төмен есептеу қуаты жағдайында жұмыс істеуге бейімделген. Ол алдыңғы Google Assistant Go орнын басады және Google Search қолданбасына интеграцияланған. Пайдаланушылар оны "Үй" (Home) түймесін немесе қуат түймесін басып тұру арқылы іске қоса алады.
Жеңілдетілген нұсқа болғанына қарамастан, Gemini Go кең функциялар жиынтығына ие. Ол мәтіндерді талдауға, сұрақтарға жауап беруге және контент жасауға қабілетті. Сондай-ақ, ассистент күрделірек сұраныстар мен диалогтар үшін контекст ретінде құжаттарды, фотосуреттерді және басқа файлдарды жүктеуге мүмкіндік береді.
Gemini Go қызметін тарату процесі әлдеқашан басталды. Дегенмен, Google компаниясының басқа ірі жаңартулары сияқты, бұл процесс кезең-кезеңімен жүзеге асырылады және жақын арада барлық аймақтардағы пайдаланушылар үшін қолжетімді болады.
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