Сэм Альтман жасанды интеллект дамуындағы келесі кезеңді атады
OpenAI бас директоры Сэм Альтман чат-боттар мен ЖИ-агенттерден кейінгі жасанды интеллект дамуының жаңа кезеңі туралы айтты. Оның пікірінше, болашақ «проактивті ЖИ» жүйелеріне тиесілі, олар фондық режимде жұмыс істейді және пайдаланушыдан жеке сұраныс күтпестен дербес түрде пайдалы әрекеттер орындайды. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
OpenAI корпоративті клиенттері үшін ұйымдастырылған шарада Альтман ЖИ өнімдерінің эволюциясын үш кезеңге бөлді. Біріншісі – ChatGPT сияқты чат-модельдер, екіншісі – Codex сияқты күрделі тапсырмаларды орындайтын автономды агенттер, ал үшінші қадам – жағдайды тұрақты талдап, дербес шешімдер ұсынатын жүйелер. «Егер келесі жылға дайындалу керек бір технологияны таңдау қажет болса, мен дәл осы бағытқа ставка жасар едім», – деді Альтман.
Қазіргі уақытта OpenAI өз өнімдерін бірыңғай универсалды платформаға біріктіру үстінде жұмыс істеуде. Бұл пайдаланушыларға ChatGPT, Codex және басқа құралдар арасында таңдау жасауда шатаспауға көмектеседі. Компанияның мақсаты – әртүрлі сервистер арасындағы өзара әрекеттестікті реттеу және контексті жинау мәселесін шешу.
Сондай-ақ, Альтман ЖИ-ді енгізу шығындарының күрт өскенін атап өтті. Мысал ретінде ол Uber компаниясын келтірді: оның сөзінше, Uber жасанды интеллектке бөлінген жылдық бюджетін алғашқы тоқсанда-ақ жұмсап біткен. OpenAI модельдердің тиімділігін арттыру арқылы бұл шығындарды азайтуды жоспарлап отыр.
Сөзінің соңында Альтман көптеген басшылар мен қызметкерлердің әлі де ЖИ жүйелерін тиімді пайдалануды білмейтінін атап өтті. Оның сөзінше, пайдаланушылар технологияны жеткіліксіз пайдаланып жатқанын түсінсе де, әдеттегі жұмыс процестерін өзгертуде қиналуда.
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