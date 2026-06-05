Мәскеуде 2026 жылы екі аккумуляторлық гигафабрика іске қосылады

·59·Технология
Мәскеуде 2026 жылы екі аккумуляторлық гигафабрика іске қосылады

Мәскеу 2026 жылы электр энергиясын сақтау жүйелерін өндіру кластерінің құрамына кіретін екі ірі гигафабриканы іске қосуды жоспарлап отыр. Бұл туралы қала әкімі Сергей Собянин Санкт-Петербург халықаралық экономикалық форумы аясында мәлімдеді. Бұл туралы Ixbt.com хабар таратады.

Бұл кәсіпорындар Ресейдегі ең ірі өндірістік қуаттар болып, негізінен электромобильдерге арналған тартқыш аккумуляторларды жеткізуге маманданады. Жоспарға сәйкес, зауыттарда литий-иондық ұяшықтар, модульдер және стационарлы энергия сақтау жүйелері өндіріледі. Өндіріс процесін қыркүйек айында, ал шағын аккумуляторлар шығаруды желтоқсанда бастау көзделген.

Жоба толық қуатқа шыққан кезде, зауыттар жылына 33 миллионға дейін аккумулятор ұяшықтарын өндіру мүмкіндігіне ие болады. Бұл аймақтағы электромобильдер индустриясын мүлдем жаңа деңгейге шығарады деп күтілуде.

Сондай-ақ, форум аясында электр көлігін дамыту бойынша маңызды меморандумдарға қол қойылды. Атап айтқанда, «Технополис Мәскеу» арнайы экономикалық аймағы аумағында энергия сақтау жүйелерін сынақтан өткізу және сертификаттау бойынша Ресейдегі алғашқы толық циклді орталық құрылады.

Собяниннің айтуынша, қазіргі уақытта мұндай орталықтардың жоқтығынан өндірушілер өз өнімдерін шетелге жіберуге мәжбүр. Жаңа орталық жобалардың мерзімі мен өзіндік құнын қысқартуға, саланың дамуын жеделдетуге ықпал етеді.

ГигафабрикаАккумуляторЭлектромобильТехнологияМәскеу
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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