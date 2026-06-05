Ресейде 5G-нің іске қосылуы қарапайым пайдаланушылар үшін байқалмайды
«МегаФон» бас директоры Хачатур Помбухчан 5G технологиясын енгізу бойынша күтілімдерді бағалады. Оның сөзінше, қолданыстағы жиіліктерде жаңа стандартты іске қосу деректерді беру жылдамдығын небәрі 18–20 пайызға арттырады. Бұл қарапайым пайдаланушылар үшін дерлік байқалмайтын өзгеріс. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.
Қазіргі уақытта Ресейдегі абоненттердің құрылғыларының шамамен 10 пайызы ғана 5G стандартын қолдайды. Сондай-ақ, Apple және Samsung компаниялары бұл аймақ үшін 5G функциясын әлі ашпаған. Қытайлық өндірушілердің көптеген смартфондары бөлінген 4,63–4,99 ГГц диапазонында жұмыс істеу мүмкіндігіне ие емес.
Помбухчан операторлардың 5G-нің жақын арада бәріне қолжетімді болатыны туралы жарнамаларын жай ғана «хайп» деп атады. Оның атап өтуінше, жаңа стандарттың негізгі артықшылықтары — төмен кідіріс және үлкен көлемдегі деректерді жылдам беру — корпоративті клиенттер, ақылды қалалар, телемедицина және автономды көліктер үшін пайдалы болады.
Ресейде 5G желісінің жаппай дамуы жергілікті телекоммуникациялық жабдықтарды өндіру жолға қойылғаннан кейін бір жарым жылдан соң басталады деп күтілуде. Алғашқы кезеңде желі ірі қалаларда, стадиондарда және саябақтарда, яғни адамдар көп жиналатын жерлерде енгізіледі.
Мәліметтерге сәйкес, Ресей операторларының 2036 жылға дейін 5G инфрақұрылымын құруға жұмсайтын жалпы капиталдық шығындары 335 миллиард рубльден асуы мүмкін. Оның 286 миллиард рублі тікелей тұтынушы сегментіне (B2C) бағытталады.
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